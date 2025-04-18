Китай ввел санкции в отношении ряда американских лиц за неподобающее поведение...

01:52 22.04.2025

Китай ввел санкции в отношении американских лиц за неподобающее поведение в вопросах, связанных с Сянганом -- МИД КНР



Пекин, 21 апреля /Синьхуа/ -- Китай решил ввести санкции против членов Конгресса, чиновников и руководителей неправительственных организаций США, которые ведут себя неподобающим образом в вопросах, связанных с Сянганом. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.



Китайский дипломат сделал данное заявление на регулярном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос о том, будет ли Китай принимать контрмеры после того, как США объявили о введении санкций против нескольких должностных лиц органов центрального правительства КНР в специальном административном районе /САР/ Сянган и администрации САР Сянган.



Официальный представитель отметил, что незаконные односторонние санкции Соединенных Штатов в отношении шести должностных лиц органов центрального китайского правительства в Сянгане и сянганской администрации являются грубым вмешательством в дела Сянгана и внутренние дела Китая, нарушают принципы международного права и базовые нормы международных отношений.



В соответствии с Законом КНР о противодействии иностранным санкциям Китай принял решение ввести санкции против конгрессменов, чиновников и руководителей неправительственных организаций США, которые ведут себя неподобающим образом в вопросах, связанных с Сянганом, сообщил Го Цзякунь.



"Наше послание Соединенным Штатам заключается в том, что Сянган является китайским Сянганом и что сянганские дела не терпят американского вмешательства", -- подчеркнул официальный представитель МИД КНР, предупредив, что на любые ошибочные действия США в вопросах, связанных с Сянганом, последует решительный ответ и зеркальные контрмеры Китая.