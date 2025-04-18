Разрабатывается дорожная карта развития экономического сотрудничества между Афганистаном и Казахстаном

02:11 22.04.2025

КАБУЛ, 21 апреля. /ИАБ/. Заместитель премьер-министра по экономике Мулла Абдул Гани Барадар Ахунд сегодня встретился с заместителем премьер-министра Казахстана Сериком Жомангариным и возглавляемой им делегацией.



По информации пресс-службы Экономического содействия канцелярии премьер-министра информационному агентству "Бахтар": В ходе данного обзора стороны обсудили развитие совместного сотрудничества в различных областях экономики.



Заместитель по экономическим вопросам канцелярии премьер-министра заявил, что у Афганистана есть общие черты с Казахстаном, что на протяжении всей истории оказывало весьма позитивное влияние на торговые отношения между двумя странами и расширяло инвестиционные возможности.



Он добавил, что с момента правления Исламского Эмирата торговые отношения между двумя странами растут и укрепляются с каждым днем.



Мулла Абдул Гани Барадар Ахунд заявил, что Афганистан полон решимости укреплять экономические и торговые отношения с Казахстаном и другими странами региона, и с этой целью он недавно подписал проект дорожной карты по достижению уровня торговли между Кабулом и Астаной до трех миллиардов долларов.



По словам заместителя премьер-министра по экономическим вопросам, с реализацией этой дорожной карты произойдут существенные позитивные изменения в различных сферах экономики, торговле, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, транспорте, транзите, железных дорогах и промышленности, а также увеличатся инвестиции в смежные сферы.



Мулла Барадар Ахунд заявил, что Исламский Эмират готов поделиться с Казахстаном инвестиционными возможностями в рудниках Афганистана и подписать соглашение в области сохранения сельскохозяйственной продукции, карантина и животноводства.



Заместитель экономического министра также подчеркнул важность развития банковских отношений между двумя странами и совместного сотрудничества в разработке и разведке нефтяных месторождений Афганистана и сообщил, что Исламский Эмират начал работу по созданию операционной компании для увеличения уровня импорта и экспорта страны через железную дорогу, которая будет введена в Казахстан в скором времени.



Заместитель по экономике департамента премьер-министра заявил: Афганистан привержен сотрудничеству со странами региона в области промышленности, торговли и транспорта. В этой связи Исламский Эмират подготовил и передал казахстанской стороне проект соглашения о едином центре четырех стран, в который войдут Афганистан, Иран, Казахстан и Туркменистан.



Мулла Барадар также акцентировал внимание на открытии авиарейсов между Кабулом и Астаной, создании условий для выдачи казахстанских виз афганским бизнесменам, активном участии Афганистана в создаваемом совместно со странами региона экономическом форуме.



В то же время заместитель премьер-министра Казахстана заявил, что Казахстан поддерживает развитый и независимый Афганистан и видит значительные достижения в различных сферах в Афганистане, и с учетом этих достижений торгово-экономические отношения между Казахстаном и Афганистаном расширились.



Жомангрин добавил, что Казахстан готов инвестировать 500 миллионов долларов для начала практической работы этапа Тургондай-Герат проекта железной дороги Тургондай-Герат-Спинболдак, а также построить логистическую и транспортную компанию в Герате для развития этого проекта.



Заместитель премьер-министра Казахстана сообщил, что Казахстан также готовится к проекту по продлению интернет-линии, в рамках которого будет предоставляться интернет в Афганистан по низкой цене.



Жомангарин отметил, что казахстанские инвесторы готовы вкладывать средства в Афганистан в различных сферах, особенно в горнодобывающую и нефтегазовую отрасли, и в этой связи в Кабул прибыли их технические группы.



Казахстанская сторона также выдала визы афганским бизнесменам, начала авиасообщение между двумя странами, банковское сотрудничество, увеличила транзит и двустороннюю торговлю, а также проявила готовность к совместному сотрудничеству в сферах здравоохранения и образования.



В завершение своего выступления заместитель министра экономики приветствовал вложение Казахстаном 500 миллионов долларов в железнодорожный проект и создание логистической и транспортной компании, а также подготовку к инвестированию казахстанскими инвесторами в различные сферы и заверил их в любом виде сотрудничества со стороны Исламского Эмирата.