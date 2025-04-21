Узбекистан с 1 июня вводит "золотую визу" за $250 тысяч

02:29 22.04.2025

С 1 июня иностранцы смогут получить ВНЖ в Узбекистане за $250 тысяч



21.04.25



С 1 июня текущего года в Узбекистане вступит в силу норма, согласно которой иностранцы смогут получить вид на жительство (ВНЖ) по упрощенной схеме, внеся в бюджет республики $250 тысяч. Соответствующий порядок прописан в указе президента страны Шавката Мирзиеева от 18 апреля (https://lex.uz/ru/pdfs/7483820).



При внесении указанной суммы иностранный гражданин получит ВНЖ сроком на пять лет. Он вправе оформить такие же документы для своей семьи: супруги (супруга), детей, родителей. В таком случае за каждого человека придется уплатить еще по $150 тысяч. Покупать недвижимость при этом необязательно.



