|Узбекистан с 1 июня вводит "золотую визу" за $250 тысяч
02:29 22.04.2025
С 1 июня иностранцы смогут получить ВНЖ в Узбекистане за $250 тысяч
21.04.25
С 1 июня текущего года в Узбекистане вступит в силу норма, согласно которой иностранцы смогут получить вид на жительство (ВНЖ) по упрощенной схеме, внеся в бюджет республики $250 тысяч. Соответствующий порядок прописан в указе президента страны Шавката Мирзиеева от 18 апреля (https://lex.uz/ru/pdfs/7483820).
При внесении указанной суммы иностранный гражданин получит ВНЖ сроком на пять лет. Он вправе оформить такие же документы для своей семьи: супруги (супруга), детей, родителей. В таком случае за каждого человека придется уплатить еще по $150 тысяч. Покупать недвижимость при этом необязательно.
Как правило ВНЖ, выдаваемые за инвестиции в экономику, называют "золотой визой". Подобная практика существует в Португалии, Испании, ОАЭ. Цель таких программ привлечь в бюджет деньги от состоятельных иностранцев. Например, в Эмиратах "золотая виза" выдается на 10 лет, если приобрести здесь недвижимость стоимостью от $545 тысяч. В Испании иностранцу необходимо также купить недвижимость или ценные бумаги, вложить средства в местный бизнес или открыть депозит в банке. Причем минимальные инвестиции должны составить 500 тысяч евро. В этой европейской стране срок "золотой ВНЖ" предоставляют на три года с возможностью продления.
Вид на жительство - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, выданный в подтверждение разрешения на проживание в той или иной стране.