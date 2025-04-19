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В Казахстане впервые за несколько лет возникла мода завидовать Узбекистану, - Данияр Ашимбаев
12:24 22.04.2025

Нужно ли Казахстану завидовать Узбекистану?
Данияр Ашимбаев: В Казахстане впервые за несколько лет возникла мода восхищаться и даже завидовать Узбекистану: мол, какие молодцы, проводят реформы ("не то что мы"), строят "Новый Узбекистан" и все такое

Данияр Ашимбаев, 21 апреля

В Казахстане впервые за несколько лет возникла мода восхищаться и даже завидовать Узбекистану: мол, какие молодцы, проводят реформы ("не то что мы"), строят "Новый Узбекистан" и все такое.

Во-первых, это связано с определенным изменением казахстанской парадигмы: еще лет десять назад мы считали себя успешным и хорошо развивающимся государством, а потом вдруг начали разъяснять, что это не так. С одной стороны, подрулил навеянный с Запада "постколониальный синдром", который раньше госпропаганда отметала, а с другой - стал моден тезис про "30 лет, прожитых зря". Обществу, что называется, "открыли глаза" и вместо успешного и амбициозного соотечественника мы получили образ закомплексованного невротика-неудачника, колонизованного, угнетенного, обманутого, закредитованного и т.п.

С первым явлением только-только начали бороться, но пока только на словах, а второй тщательно поддерживается в качестве базового.

Как тут не начать завидовать узбекам...

А что же у них там по факту происходит?

Страна пошла на реформы и либерализацию. С учетом низкого старта динамика имеется, но каковы ее перспективы?

У Ташкента практически нет инвестиционных ресурсов. Мирзиеев каждый саммит и международное мероприятие сводит к вопросу необходимости привлечения инвестиций, а это очень плохая стратегия: бедным никто денег не дает, а если и дают, то легко ломают на свои условия. Внешний долг Узбекистана стремительно растет, а проекты, на которые берутся кредиты, явно не имеют возможности быстро окупиться.

Ташкент разрулил пограничные споры с Бишкеком, чтобы решить вопрос со строительством железной дороги в Китай. Экономисты хихикают по поводу ее способности окупиться, но Ташкенту хочется иметь логистику в обход Казахстана, а Бишкек, судя по пафосным речам Жапарова, мнит себя центром будущей мировой логистики. Вместе с тем, обе страны будут брать кредиты в Китае, от которого на долгие годы попадут в зависимость.

Единственным вариантом, чтобы дорога ККУ окупилась, это уход с рынка казахстанского транзита, что очень маловероятно.

Другой амбициозный проект Ташкента - это еще более дорогой трансафганский маршрут. Поскольку денег у талибов нет, то их опять придется занимать - возможно, в России и Казахстане, но не факт.

Другое дело, что Ташкент много сил потратил на роман с талибами, которым уже пришлось уступить по водным ресурсам Амударьи, а заодно и максимально открыть для них свой рынок. На днях СМИ сообщили, что "афганские инвесторы впервые вошли в пятерку лидеров по числу компаний в Узбекистане", обогнав Южную Корею.

Понятно, что вслед за инвестициями из Афганистана пойдет и культурное влияние, которое может дестабилизировать Узбекистан так, что события недавней истории покажутся цветочками.

Заметим, что советником Мирзиеева по реформам является все тот же Сума Чакрабарти, от услуг которого Казахстана вежливо отказался за полной бессмысленностью.

Но это ладно.

В Ташкенте несколько месяцев обитает американская компания по управлению активами "Franklin Templeton", которой передали Национальный инвестиционный фонд Узбекистана (местный аналог "Самрука", только имеющий миноритарные пакеты), а теперь собираются еще и передать госбанки.

"Franklin Templeton", как известно, с 2015 г. активно сидит на украинских проектах, а также наводит партнерство с Кыргызстаном и Азербайджаном, а вот с Казахстаном и Грузией работа у них вроде не задалась. Привлечение внешних консультантов, как мы видели, дает только рост издержек.

В стране растет потребительское кредитование и рынок недвижимости, которые создают иллюзию благополучия, но в кризисный момент станут факторами риска.

По сути, Ташкент сейчас двумя руками набирает в долг под пафосные проекты с сомнительной окупаемостью, привлекает американских консультантов и афганских инвесторов. Стараясь создать себе выход к морю без зависимости от Астаны, он попадает в зависимость от Бишкека и Кабула (весьма стабильных и конструктивных соседей).

За рядом нюансов Ташкент наступает на те же грабли, что и Казахстан некоторое время назад, но если у Астаны был запас прочности, то Узбекистан ставит на карту намного больше, чем ему кажется. К тому же президент наступает на традиционные для региона грабли в кадровой политике, которые красиво смотрятся, но дают сильные имиджевые проблемы в глазах населения, а заодно и брожение элит.

Конечно, есть перспектива, что у Ташкента что-то толковое получится, но уж слишком много граблей заложено в стратегии реформ.

А вопрос восхищения "узбекским экономическим чудом" - это на самом деле не про узбеков, а про казахов. И эта проблема весьма тревожная.

Источник - Nomad
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745313840


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