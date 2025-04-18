Президента Узбекистана провел совещание по снижению негативного влияния глобальных экономических колебаний на отрасли страны

13:36 22.04.2025

Обсуждены меры по обеспечению экономической стабильности



18.04.2025



Под председательством Президента Шавката Мирзиеева 18 апреля состоялось видеоселекторное совещание по обсуждению мер, направленных на снижение негативного влияния глобальных экономических колебаний на отрасли нашей страны.



Отмечено, что экономика страны является неотъемлемой частью мировой экономической системы. Благодаря взвешенной внешней политике и созданию благоприятного инвестиционного климата предпринимателям открываются новые рынки, расширяется ассортимент выпускаемой продукции.



По данным Гарвардского университета, за последние пять лет позиция Узбекистана в Индексе экономической сложности улучшилась на 25 пунктов. Национальная продукция по 162 видам признана имеющей конкурентное преимущество на мировом рынке.



В результате за последние годы экспорт вырос в 2,2 раза, а доля внешней торговли в валовом внутреннем продукте достигла 57 процентов. Это говорит о значительной связанности экономики с внешними рынками.



Однако мировая экономическая конъюнктура сейчас нестабильна. Меняющаяся ситуация, новые тарифы и ограничения оказывают цепное влияние на другие государства, замедляя глобальный экономический рост и сокращая объемы международной торговли.



Например, всего за несколько дней международные финансовые рынки потеряли около 10 триллионов долларов. Из-за высоких тарифов прогнозируется сокращение мирового торгового оборота на 3,5 триллиона долларов, а инфляция в глобальном масштабе может достичь 7,5–8 процентов.



Главная опасность заключается в том, что, как и в период пандемии, по всему миру могут возникнуть сбои в цепочках поставок и производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Под угрозой оказываются такие ведущие отрасли, как текстильная, электротехническая, автомобилестроительная и пищевая промышленность, имеющие высокий экспортный потенциал. Это приведет к жесткой и бескомпромиссной конкуренции на международных рынках.



Президент подчеркнул, что в этих условиях необходимо смело и уверенно двигаться вперед, опираясь прежде всего на собственные ресурсы и внутренние возможности. Отмечено, что руководители министерств, ведомств и регионов должны иметь конкретные планы действий и лично заниматься вопросами производства и экспорта.



Государством будут приняты необходимые правовые, организационные и практические меры. С этой целью недавно состоялись встречи с более чем 3 тысячами предпринимателей, на которых изучались их проблемы. Большинство вопросов касалось системы стандартизации и сертификации.



Отмечено, что более 25 тысяч стандартов и 41 технический регламент, действующие в стране, не соответствуют международным требованиям. Устаревшие нормы и бюрократия мешают предпринимателям, создавая условия для коррупции. Продолжаются проблемы с многократной и дублирующей сертификацией.



Инвесторы обращают внимание на то, что местные лаборатории часто не соответствуют международным стандартам, а зарубежные стандарты не признаются в Узбекистане. Из-за этого экспортеры вынуждены отправлять образцы продукции для сертификации за границу. Также вызывает обеспокоенность наличие конфликта интересов, так как сертификационные органы одновременно осуществляют и надзорные функции.



На совещании было объявлено о подписании Президентом указа, направленного на стимулирование предпринимательской деятельности, повышение эффективности торговой и промышленной политики.



В указе четко разграничены полномочия органов технического регулирования, санитарно-эпидемиологического надзора, ветеринарии и карантина. Многократные и дублирующие процедуры будут поэтапно отменены.



Так, контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции будет осуществляться исключительно Комитетом санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. Отменяется обязательность технических регламентов и стандартов на продукты питания. Санитарные правила и нормы по основным продуктам питания будут приведены в соответствие с системой международных стандартов "Кодекс Алиментариус". Также отменяется практика государственной регистрации продукции по 7 группам товаров с высоким уровнем риска.



Будет сокращен перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и внедрена практика декларирования соответствия продукции. При импорте оборудования, сырья, специальной техники и транспорта будут применяться признанные в Узбекистане международные стандарты качества и контроля, при этом не потребуется получение национальных сертификатов.



Подчеркнута необходимость принятия закона "О рыночном надзоре". Также указано на необходимость повышения качества подготовки кадров в области стандартизации, санитарно-эпидемиологического надзора и карантина.



На совещании особое внимание было уделено вопросам поддержки местных предприятий, расширения производства и экспорта.



Согласно упомянутому указу, порядок определения таможенной стоимости импортируемой продукции будет полностью приведен в соответствие с международными правилами.



С 1 июля отменяются все ограничения на экспорт товаров с введением экспортных пошлин на 86 групп сырья и социально значимых продуктов.



В последние годы в промышленности значительно возросла доля производства кондитерских изделий и прохладительных напитков. В целях поддержки этих отраслей будет отменен акцизный налог на сахар и сняты ограничения на импорт сухого молока.



В результате годовой оборот предприятий, производящих кондитерскую продукцию и прохладительные напитки и обеспечивающих работой около 40 тысяч человек, достигнет не менее 50 триллионов сумов.



Отмечено, что на местные кенгаши имеют право устанавливать повышающие коэффициенты земельного налога и арендных платежей. Однако важно учитывать возможности бизнеса и тщательно изучать последствия таких решений. Если уменьшить нагрузку на предпринимателей и способствовать их развитию, доходы бюджета возрастут. Предпринимателям будет разрешено оплачивать эти налоги в течение года в два этапа.



Ответственным лицам поручено подготовить предложения по совершенствованию налогово-таможенной политики и администрирования с привлечением ученых и предпринимателей.



Подчеркнуто, что Премьер-министр и его заместители, министры и хокимы должны находиться в постоянном диалоге с производителями и экспортерами, оперативно решать поступающие обращения и проблемы.