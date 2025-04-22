|Минсельхоз Кыргызстана привлечет к ответу подрядчиков, чьи проекты чистой воды не работают
14:00 22.04.2025
Минсельхоз намерен привлечь к ответственности подрядчиков, чьи проекты чистой воды не работают
22 апреля 2025
Бишкек (АКИpress) – Минсельхоз намерен привлечь к ответственности подрядчиков, чьи проекты по прокладке чистой питьевой воды не работают. Об этом сообщил первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев.
Депутат Айсара Абдибаева спросила, кто несет ответственность за проекты, которые перестают работать через год-два? С какой гарантией они строят?
"Мы выявили всех подрядчиков. Поднимем вопрос", - сказал первый замминистра.
По мнению депутата, нужно не просто выявлять, а привлекать к ответственности.
Депутат Надира Нарматова ("Ата-Журт Кыргызстан") согласилась с коллегами. По ее словам, никто не отвечает в случае, если проект перестает работать.
Она сообщила, что в 2016-2024 годах на этот сектор было привлечено 556,2 млн долларов кредитных средств.
"Несмотря на такой большой объем привлеченных средств, все еще 960 сел нуждаются в чистой питьевой воде", - сказала она.