Алматинский Пасхальный фестиваль приглашает гостей

14:01 22.04.2025

27 апреля на территории Иверско-Серафимовского женского монастыря в Алматы пройдет Пасхальный фестиваль.



Мероприятие начнется с Божественной литургии, которая состоится в 9.00 в Софийском соборе. В 10.30 в рамках другого фестиваля – "Пасхальные перезвоны" – все желающие смогут подняться на колокольню, поучаствовать в мастер-классе от звонаря и попробовать себя в этой роли.



Затем, в 11.00, стартует праздничная программа. Она включает поздравление от главы Православной Церкви Казахстана – митрополита Астанайского и Казахстанского Александра.



Также пройдут творческие мастер-классы, будут открыты сувенирная лавка и ярмарка, где можно попробовать и приобрести куличи, пасхи, мед, заготовки монастырской кухни и экологически чистую сельхозпродукцию.



Празднества продлятся до 14 часов. Вход свободный



Адрес: Иверско-Серафимовский женский монастырь, ул. Латифа Хамиди, 30.