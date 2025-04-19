Новый глава МИД Абхазии призвал Грузию отменить закон об оккупированных территориях

15:01 22.04.2025

Грузия должна подписать с Абхазией и Южной Осетией соглашение о неприменении силы, заявил Олег Барциц



СУХУМ, 22 апреля. /ТАСС/. Грузия должна отменить закон об оккупированных территориях и подписать с Абхазией и Южной Осетией соглашение о неприменении силы. Об этом заявил ТАСС новый абхазский министр иностранных дел Олег Барциц.



"Заявления руководства Грузии о том, что хотели бы оздоровить отношения с основными своими соседями - Абхазией, Южной Осетией и Российской Федерацией, не проходят мимо нашего внимания, но при этом необходимы практические подтверждения, реальные шаги. С моей точки зрения, их может быть несколько, в том числе это отмена закона об оккупированных территориях, который не выдерживает никакой критики, никакой проверки временем, нужно отдавать себе отчет в каких актуальных реалиях мы сегодня находимся. Второе - это очень важно и на это мы будем акцентировать внимание всех коллег по переговорам в Женевском формате - это подписание договора об отказе от применения военной силы. После этого можно говорить о чем-то еще", - сказал глава МИД.



57-летний Барциц сменил на должности главы МИД Сергея Шамбу.