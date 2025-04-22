Tengrinews: Немцы хотели захватить Уральск. Малоизвестные факты о Казахстане в годы войны

15:56 22.04.2025 "Немцы хотели захватить Уральск". Малоизвестные факты о Казахстане в годы войны



Аружан Дарибай

Корреспондент

22 апреля 2025



Казахстан внес огромный вклад в приближение Победы в Великой Отечественной войне, однако многие страницы военных лет до сих пор остаются малоизвестными. О них корреспонденту Tengrinews.kz рассказала профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби, доктор исторических наук Лайла Ахметова, посвятившая десятилетия исследованию этой темы.



Казахстанцы на фронтах Великой Отечественной



Согласно официальным данным, с начала войны из Казахской ССР было призвано 1 миллион 196 тысяч человек. Однако, по словам профессора Ахметовой, реальная цифра больше.



"С 1938-го по июнь 1941 года в Красную армию отправились 178 тысяч казахстанцев, в том числе 40 600 казахов. На 1941 год в Казахской ССР было 6 миллионов 425 тысяч человек. При этом общее количество мобилизованных составляло 1 миллион 366 тысяч человек", - рассказала историк.



Среди них - около 10 тысяч женщин, многие из которых до сих пор не включены в официальные списки фронтовиков. По словам Ахметовой, о женщинах говорили и писали очень мало.



Наряду с Алией Молдагуловой и Маншук Маметовой среди ушедших на фронт женщин особое место занимает Хиуаз Доспанова - первая казахская летчица, которая удостоилась высшей государственной награды - ордена "Халық қаһарманы" .



"Она служила в 588-м ночном бомбардировочном полку и совершила более 200 боевых вылетов, сбрасывая смертоносный груз на врага. Это был женский авиаполк, и немцы прозвали его "Ночные ведьмы", - рассказала Лайла Ахметова.



Второй женщиной в Казахстане, получившей это высокое звание за вклад в Победу, стала певица Роза Багланова, выступавшая на фронте с концертами.



"Роза Багланова была на фронте как военнослужащая, имела боевые ордена и две медали "За отвагу". Одну из них вручил маршал Рокоссовский. Она была во фронтовой концертной бригаде из Узбекистана и встретила войну в Берлине. Багланова не только выступала с концертами, но вытаскивала раненых и делала перевязки", - отметила историк.



"О героях былых времен..."



К званию Героя Советского Союза были представлены 499 казахстанцев. Последним это звание в 1990 году получил Бауыржан Момышулы.



"Первым Героем Советского союза из КазССР стал сын павлодарского крестьянина, генерал-майор танковых войск Кузьма Семенченко. Ему присвоили это звание 22 июля 1941 года - через месяц после начала войны", - поделилась Ахметова.



Как подчеркнула историк, казахстанцы не раз совершали подвиги, которые вписаны в самые героические страницы истории Великой Отечественной войны.



"Имангали Балтабанов, Иван Бабин, Сундеткали Скалиев, Буран Нысанбаев, Агадил Сухамбаев повторили подвиг Александра Матросова и закрыли своими телами амбразуры деревоземляных огневых точек противника. А летчики Нуркен Абдиров, Петр Теряев и Михаил Янко повторили подвиг капитана Гастелло, направив горящие самолеты на врага", - рассказала профессор.



По словам историка, звание Героя Советского Союза получили 87 этнических казахов, однако эта цифра неполная, так как есть и такие, кого призывали на фронт из других союзных стран. Например, это генерал Сабыр Рахимов, родившийся в Ташкенте.



"Мы до сих пор не знаем, сколько всего казахов стали героями Советского Союза, поиск должен быть продолжен", - отметила Лайла Ахметова.



Защитники Брестской крепости



На сегодняшний день известно имя 701 защитника Брестской крепости из Казахской ССР и еще более 200 наших соотечественников, воевавших на этом направлении. Сколько их было всего - неизвестно. По словам историка, еще за два года до начала войны в приграничные регионы на западной границе СССР были отправлены не менее пяти эшелонов с призывниками из нашей страны. Впоследствии они приняли на себя первый удар вермахта.



"Из Алматы ушло не менее двух эшелонов, а может быть, больше. Один из них, отправленный из Петропавловска, включал уроженцев не только Северного Казахстана, но и Актюбинской области. Также эшелоны уходили из Семипалатинска. Там были призывники и из Восточно-Казахстанской области", - поделилась историк.



Немцы хотели захватить Уральск



Во время Сталинградской битвы над западными регионами Казахстана нависла реальная угроза захвата. Немецкое командование рассчитывало взять Уральск к 1 сентября 1942 года, сообщает Ахметова. Кроме того, мирное население Западно-Казахстанской области несло потери.



"От бомбардировочных ударов и пушечно-пулеметных обстрелов авиации противника погибло около 300 мирных жителей станций Сайхин, Джаныбек, Шунгай Западно-Казахстанской области. Эта цифра взята из донесения штабов местной противовоздушной обороны", - сообщила доктор исторических наук.



Как казахстанские студенты собирали деньги на танки



Одной из ярких и малоизвестных страниц истории Казахской ССР в годы войны стала инициатива студентов Казахского государственного университета имени Кирова (ныне Казахского национального университета имени аль-Фараби) по сбору средств на создание танковой колонны.



Инициатива получила широкий отклик по всему Советскому Союзу, превратившись в массовое движение. В 1943 году на имя руководства университета пришла правительственная телеграмма.



"Прошу передать студентам университета, инициаторам сбора средств на танковую колонну "Советский студент", мой братский привет и благодарность Красной Армии. Иосиф Сталин", - цитирует документ Ахметова.



В 1945 году эта колонна участвовала в штурме Берлина.



Помощь освобожденным районам СССР



С 1943 года Казахская ССР стала помогать освобожденным от немецко-фашистских захватчиков районам.



"В архивах сохранились свидетельства братской помощи освобожденным районам Сталинградской, Московской, Ленинградской, Калининской, Смоленской, Курской, Орловской областей, а также Украине, Беларуси, Молдове, Прибалтике", - рассказала историк.



Первый, кто встретил американцев на Эльбе



Первым нашим соотечественником, кто 25 апреля 1945 года встретился на Эльбе с американскими войсками, стал Айткали Алибеков из Актюбинской области.



"25 апреля 1945 года в 11:30 вблизи города Торгау одним из первых с американскими солдатами встретился рядовой-кавалерист Айткали Алибеков. А уроженец Алматы Михаил Коробов вел радиопереговоры с бункером Гитлера об условиях сдачи окруженной немецкой группировки", - отметила Лайла Ахметова.



Лайла Ахметова является известным казахстанским историком, академиком и общественным деятелем, автором более семисот статей, брошюр, книг по истории Казахстана, имиджелогии, конфликтологии, связям с общественностью, журналистике и другим темам.



Ахметова нашла 556 казахстанцев - защитников Брестской крепости и более 200 человек из Казахской ССР, воевавших на данном направлении. На протяжении 48 лет профессор устраняет пробелы в истории Великой Отечественной войны. 22 июня 2016 года выпустила и презентовала книгу "1941. Брестская крепость. Казахстан".



К 80-летию Великой Победы Tengrinews.kz возрождает один из самых значимых проектов - "Победители", посвященный подвигу казахстанцев в Великой Отечественной войне. Данный проект - это возможность сказать спасибо тем, кто отдал все ради нашего с вами будущего.



Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживает в Казахстане.



Напомним, что в рамках празднования 80-летия Победы в Казахстане ветеранам войны планируют выплатить единовременную материальную помощь в размере пяти миллионов тенге. Источник - Tengrinews.kz

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