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В Узбекистане готовят новый документ о правилах проведения свадеб, прежний не работает
16:15 22.04.2025

В Узбекистане готовят новый документ о правилах проведения свадеб и семейных торжеств

Власти Узбекистана планируют принять новый документ, чтобы упорядочить проведение свадеб, семейных торжеств и других обрядов. Он будет включать меры по борьбе с расточительством и формированию культуры бережливости у молодежи. В стране уже действуют нормы в этой сфере, но они почти не исполняются.

В Узбекистане планируется разработать новый документ для упорядочивания проведения свадеб, похорон, семейных торжеств и других мероприятий. Это предусмотрено указом президента от 21 апреля.

До августа планируется внести проект совместного постановления палат Олий Мажлиса о регулировании таких мероприятий. Документ разрабатывается в рамках исполнения поручений, озвученных 5 марта на расширенном заседании Национального совета по противодействию коррупции, который возглавляет председатель Сената Танзила Нарбаева.

В проекте намечено предусмотреть новые механизмы, направленные на формирование у молодежи культуры бережливости.

За его разработку будут отвечать парламент во главе с председателями палат Танзилой Нарбаевой и Нуриддином Исмоиловым, при участии Министерства культуры (Озодбек Назарбеков), Комитета по делам семьи и женщин (Мукаррам Нурматова), а также Комитета по делам религий (Содик Тошбоев).

Кроме того, для предотвращения расточительства при проведении свадеб, похорон, обрядов и других семейных мероприятий будет реализован комплекс мер.

Среди них - создание и распространение социальных видеороликов в целях предупреждения излишней роскоши при проведении семейных мероприятий, широкомасштабная информационно-разъяснительная кампания среди населения, разработка и распространение короткометражных фильмов, социальных реклам, телепередач, радиопередач, подкастов и статей, освещающих негативные последствия расточительства.

В прошлом в Узбекистане неоднократно предпринимались попытки упорядочить проведение свадеб и других мероприятий. О необходимости упорядочения семейных обрядов и недопущения расточительства и помпезности не раз говорил президент Шавкат Мирзиеев. В августе 2017 года на встрече с творческой интеллигенцией он заявил: "Нужно признать, лишние расходы, связанные со свадьбами и другими мероприятиями, оказывают негативное влияние не только на экономическое состояние тысяч и тысяч семей, но и на всю их жизнь".

Глава государства тогда поручил правительству в месячный срок разработать проект постановления об упорядочении проведения семейных обрядов.

В марте 2018 года был опубликован для обсуждения проект соответствующего документа, однако он не был принят. Сенат, изучив мнение населения во всех регионах, принял решение не устанавливать ограничений на проведение свадеб и других семейных мероприятий и обрядов.

В 2020 году парламент утвердил порядок, согласно которому свадьбы и другие семейные торжества (кроме похорон) должны проводиться только в течение одного дня с 06:00 до 23:00. Число гостей ограничено: до 200 человек на торжестве и до 250 - на угощении пловом. В случае двойной свадьбы допускается до 250 и 300 гостей соответственно. Проведение мероприятий после 23:00 запрещено.

Организаторы обязаны заранее уведомлять органы самоуправления, а использование автотранспорта ограничено тремя легковыми автомобилями. С артистами и владельцами свадебных залов должны заключаться официальные договоры. Не допускаются излишества, демонстративные траты и обряды, противоречащие традициям и морали.

Контроль за соблюдением правил возложен на хокимияты, органы внутренних дел, прокуратуру и налоговые органы. Персональную ответственность за сдержанность мероприятий несут председатели махаллей и инспекторы профилактики.

Однако указанные требования на практике часто не соблюдаются и не контролируются.

В марте 2020 года была введена ответственность за нарушение порядка проведения свадеб и других семейных мероприятий. По статье 192−1 Кодекса об административной ответственности несоблюдение лицом, проводящим свадьбы, семейные торжества, обряды и ритуалы, требований к порядку проведения данных мероприятий влечет наложение штрафа на граждан в сумме 10 базовых расчетных величин (3,75 млн сумов), а для должностных лиц и владельцев заведений - 30 БРВ (11,25 млн сумов), при повторном нарушении - 50 БРВ (18,75 млн сумов).

Однако число рассмотренных дел по этой статье за все это время было незначительным. Например, согласно судебным решениям, которые изучила "Газета.uz", с начала года рассмотрено только 4 таких дела, за весь 2024 год - 9, за 2023 год - 4, за 2022 год не было рассмотрено ни одного дела, за 2021 год - 15, 2020 год - 0.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745327700


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