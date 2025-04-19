Президент Таджикистана произвел кадровые назначения в структуре МВД 19 городов и районов

16:18 22.04.2025

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон произвел кадровые назначения в структуре Министерства внутренних дел



ДУШАНБЕ, 22.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. 22 апреля Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон принял для беседы кадры, назначенные на руководящие должности в структурах Министерства внутренних дел.



Постановлением Правительства Республики Таджикистан Вализода Илхомиддин назначен заместителем министра внутренних дел.



В соответствии со статьей 9 Закона Республики Таджикистан "О милиции" по согласованию с Президентом Республики Таджикистан на руководящие должности в ряде управлений центрального аппарата Министерства внутренних дел, его управлений и отделов в областях, различных городах и районах были назначены опытные и молодые профессиональные кадры. Руководители отделов МВД в городах Турсунзаде, Гиссар, Вахдат, Пенджикент, Гулистон, Канибадам, Левакант, а также районах Муминабад, Дангара, Хуросон, Шахритуз, Яван, Бальджуван, Спитамен, Мастчох, Айни, Вандж, Фирдавси, Шохмансур были назначены из числа опытных специалистов.



Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон напутствовал кадры, назначенные на ответственные должности, на добросовестную и верную службу государству и народу Таджикистана, дал им конкретные указания и рекомендации по обеспечению правопорядка, верховенства закона и качественного выполнения служебных обязанностей на основе своей присяги верности и законодательства страны.



Было подчеркнуто, что необходимо придавать серьезное значение культуре общения с народом, изучению иностранных языков, использованию современных информационных технологий в ходе выполнения служебных обязанностей, контролю всесторонней реализации новых требований законодательства в ходе правильного использования электроэнергии, привлечению молодого поколения к процессу обучения и воспитания, особенно воспитанию и изучению языков молодыми кадрами в структурах Министерства внутренних дел.



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Постановления Правительства Республики Таджикистан



22 апреля 2025 года №233

Назначить Вализода Илхомиддина Сироджиддина заместителем министра внутренних дел Республики Таджикистан.



22 апреля 2025 года №232

Освободить Рахмона Дилшода Сафарбека от должности ректора Государственного образовательного учреждения "Кулябский государственный университет имени Абуабдуллох Рудаки" в связи с переходом на другую работу.