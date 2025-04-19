Синьхуа: Как Бандунгская конференция 1955 года изменила судьбу Глобального Юга

16:28 22.04.2025 Специальный репортаж: Как Бандунгская конференция изменила судьбу Глобального Юга



Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ -- В апреле 1955 года делегаты из 29 государств собрались в индонезийском Бандунге на историческую Конференцию стран Азии и Африки, также известную как Бандунгская конференция. Эта встреча ознаменовала пробуждение той части мира, которую позже стали называть Глобальным Югом.



За прошедшие 70 лет Глобальный Юг, следуя бандунгскому духу "солидарности, дружбы и сотрудничества", проложил независимый путь коллективного прогресса -- от свержения колониализма до совместного развития и трансформации международного порядка.



ОТ ГРАБИТЕЛЬСКОГО КОЛОНИАЛИЗМА К ПРОБУЖДЕНИЮ СУВЕРЕННОСТИ



В ноябре 2021 года французский Музей на набережной Бранли подготовил 26 артефактов для возвращения в западноафриканскую страну Бенин. Этот пронзительный момент запечатлен в документальном фильме "Дагомея", удостоенном "Золотого медведя" на 74-м Берлинском кинофестивале.



В 1890-х годах французы похитили эти вещи из дворца Беханзин в Дагомее /предшественнице Бенина/, а позже колонизировали королевство.



С XV века западные державы расширяли свое господство в Азии, Африке и Латинской Америке. К началу XX века империалистическая колониальная система доминировала почти повсеместно в Азии и Африке, лишая Глобальный Юг суверенитета, разграбляя ресурсы, фрагментируя культуры и разрушая общества.



Бандунгская конференция 1955 года объединила недавно получившие независимость азиатские и африканские страны в их борьбе с империализмом. Ее участники приняли такие принципы, как уважение суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательство во внутренние дела других стран.



Этот дух вдохновил движения за независимость по всему миру. В 1960 году сразу 17 африканских государств сбросили колониальный гнет, а ООН приняла Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам.



Китай последовательно поддерживал Глобальный Юг. В 1970-х годах страна мобилизовала 50 тыс. рабочих для строительства железной дороги Танзания-Замбия. Пекин одним из первых признал временное правительство Алжира. Борьба принца Нородома Сианука за независимость Камбоджи также получила мощную поддержку со стороны КНР.



Страны Глобального Юга из солидарности помогли Китаю вернуть себе законное место в ООН в 1971 году. Как вспоминал бывший алжирский дипломат Нуреддин Джуди, это была победа справедливости.



ОТ ГЛОБАЛЬНОЙ ПЕРИФЕРИИ ДО ДВИГАТЕЛЯ РОСТА



В 1980-х годах Независимая комиссия по проблемам международного развития, возглавляемая бывшим канцлером Западной Германии Вилли Брандтом, выпустила доклад "Север-Юг: Программа выживания". Используя ВВП на душу населения в качестве ключевого показателя, авторы доклада разделили мир на карте на две половины: богатый Север -- выше линии, а бедный Юг -- ниже.



"Линия Брандта" показала экономическую маргинализацию Юга и неравенство в мировом развитии. На протяжении многих поколений развивающиеся страны ограничивались предоставлением дешевой рабочей силы и сырья, в то время как западные державы контролировали распределение ресурсов и установление власти.



Бандунгская конференция открыла новую эру экономического сотрудничества Юг-Юг. Ее резолюция об экономическом сотрудничестве призвала к экономическому взаимодействию между странами Азии и Африки и созданию более справедливой глобальной экономической системы.



В 1962 году представители развивающихся стран встретились в Каире и потребовали справедливости в торговле. В 1964 году перед созывом первой Конференции ООН по торговле и развитию была сформирована Группа 77. Группа 77, коалиция развивающихся стран, провела свою первую встречу на уровне министров в 1967 году, на которой были определены ключевые понятия, в частности, "наименее развитые страны", и официально закреплены принципы сотрудничества Юг-Юг.



Этот импульс сохраняется и сегодня: такие региональные группы, как Африканский союз, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, способствуют укреплению солидарности, а расширение БРИКС и запуск Африканской континентальной зоны свободной торговли свидетельствуют об усилении интеграции стран Глобального Юга.



Будучи сторонником "бандунгского духа", Китай всегда отстаивал права Глобального Юга на развитие. Такие инициативы, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и основанный БРИКС Новый банк развития /НБР/, открыли новые возможности финансирования для развивающихся экономик, а инициатива "Пояс и путь" расширила возможности взаимодействия.



Сегодня на долю стран Глобального Юга приходится более 40 проц. мирового ВВП и 80 проц. мирового экономического роста. Из бывшей периферии мировой экономики они превратились в самый динамичный двигатель роста.



ОТ ДОМИНИРОВАНИЯ ЗАПАДА К ГЛОБАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ



"Бандунгский дух" объединил Глобальный Юг и открыто поставил под сомнение доминирование Запада в мировых делах. Десятилетия усилий Глобального Юга принесли реальные перемены.



Расширенный механизм БРИКС превратился в ключевую платформу южной солидарности. Третий саммит стран Юга в рамках "Группы 77 плюс Китай" призвал к созданию более инклюзивной и равноправной финансово-экономической системы. Продолжая эту тенденцию, на саммите Форума по китайско-африканскому сотрудничеству в Пекине в 2024 году Китай и 53 африканские страны объединились для продвижения глобальной справедливости. Они вместе обозначили переход к глобальному управлению с участием стран Глобального Юга.



Руководствуясь "бандунгским духом", Китай последовательно поддерживает развивающиеся страны, оказывая помощь в целях развития, содействуя региональной интеграции и углубляя сотрудничество Юг-Юг.



Как естественный член Глобального Юга КНР оказывает помощь в целях развития более чем 160 странам и поддерживает партнерские отношения с более чем 150 государствами в рамках инициативы "Пояс и путь". Пекин также учредил Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг, выступил соучредителем Инициативы по международному сотрудничеству в области открытой науки и предложил 10 планов партнерских действий для Китая и Африки.



Концепция Китая по созданию сообщества с единой судьбой для человечества, наряду с Инициативой по глобальному развитию, Инициативой в области глобальной безопасности и Инициативой глобальной цивилизации, согласуется со стремлением стран Глобального Юга к миру, развитию и справедливости. Эти идеи, основанные на "бандунгском духе", ставят взаимовыгодное сотрудничество выше гегемонизма и отражают коллективные чаяния развивающихся стран.



Председатель КНР Си Цзиньпин в июне прошлого года на собрании по случаю 70-летия с момента провозглашения пяти принципов мирного сосуществования ярко выразил имеющуюся синергию, отметив, что "из всех сил в мире Глобальный Юг выделяется мощной динамикой".



По его словам, необходимо стать "более открытыми и инклюзивными и взяться за руки, чтобы возглавить построение сообщества с елиной судьбой для человечества". Источник - Синьхуа

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