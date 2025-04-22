Президент Казахстана провел неформальную встречу с лидером Туркменистана

16:45 22.04.2025

Президент Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым [Национальный Лидер туркменского народа]



22 апреля 2025 года

г. Туркестан



Приветствуя высокого гостя, Глава государства поблагодарил его за посещение Туркестана – духовной столицы Казахстана, города, имеющего сакральное значение для всех тюркских народов.



– Отрадно, что сотрудничество между нашими государствами успешно развивается. В планах находятся стратегически важные проекты в газовой отрасли, а также транспортно-логистической сфере. Мы держим эту работу под контролем, поскольку от ее результатов зависит дальнейшее качественное развитие экономического сотрудничества между нашими странами, – отметил Президент.



