Трамп назначил куратором США по Афганистану 33-летнюю Мэри - правнучку короля Амануллы-хана

16:49 22.04.2025

Трамп назначил куратором США по Афганистану правнучку короля Амануллы-хана



22.04.25



Президент США Дональд Трамп назначил заместителем помощника госсекретаря по Афганистану 33-летнюю Мэри Кабир-Серадж Бишопинг (Mary Kabir-Seraj Bischoping). Об этом сообщает Khaama Press.



Бишопинг будет курировать внешнюю политику США в отношении Афганистана в рамках Бюро по делам Южной и Центральной Азии Государственного департамента США. Ранее взаимодействие США с Афганистаном обеспечивали бывший специальный представитель по этой стране Томас Уэст и Рина Амири, занимавшая пост специального посланника по вопросам по вопросам прав афганских женщин и девочек.



