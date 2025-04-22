Трамп назначил куратором США по Афганистану 33-летнюю Мэри - правнучку короля Амануллы-хана

|22:22 Товарно-сырьевую биржу Узбекистана возглавил Асадулла Каюмов, экс-замглавы Комитета по конкуренции
22:00 На принципах мира, доверия и равенства. Отчет о деятельности руководства Туркменистана за неделю 14-20 апреля
21:33 Когда твоя война идет не по-твоему, втяни в нее ...двух китайцев, - Алекс Ло
20:58 Медленная поступь центральноазиатского шенгена
17:49 Подготовка трудовых мигрантов для поездки в Россию будет осуществляться в самом Узбекистане
17:45 "Гагаринский старт" на Байконуре претендует на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
17:19 Кто может позволить себе посмотреть на запуск ракеты в Байконуре
16:38 В Каире открылась штаб-квартира Африканского космического агентства. Цель - активизировать континентальное сотрудничество
16:32 Афганистан собирается быть транзитным хабом для Центральной Азии, - Виктория Панфилова
14:29 Десять мэров Кыргызстана направлены на недельное обучение в Российскую академию народного хозяйства
14:13 Китай призвал все страны встать на правильную сторону истории и защитить международную торговлю от закона джунглей
14:05 Таможня Узбекистана: норма беспошлинного ввоза товаров была высокой, теперь будет международной
14:01 В Астане посадят миллион зеленых насаждений. Аким представил президенту план по благоустройству столицы
11:10 NYT 80 лет назад: Немецкие пленные будут восстанавливать разрушенные Германией в СССР города, - перевод ИноСМИ
11:04 Умер папа римский Франциск
02:55 Саммит "Центральная Азия – ЕС" обозначил раскол тюркского мира. Брюссель оказался ближе Анкары, - Дмитрий Минин
02:36 Посольство КНР в Москве устроило торжественный прием для потомков российских ветеранов, воевавших в Китае
02:02 СП: Кремль правильно делает, вынуждая Трампа уйти из "мирного процесса"
01:49 Суверенная Грузия вышла на тропу войны с евробюрократами, - Игорь Селезнев
01:04 Как понять, что у банка проблемы? На примере Таджикистана
00:53 Трамп не просто устраивает сцены. Он именно атакует. Психический характер его атак вызван недостатком ресурса, - Ростислав Ищенко
00:33 В конечном счете Западу придется признать, что он не исключителен, - Мохаммад Маранди
00:32 В Узбекистане ужесточат нормы беспошлинного ввоза товаров для физических лиц
00:30 Tencent: в Курской области российская армия уничтожила почти целую бригаду польских наемников
00:25 Вечерний Бишкек: Как кыргызстанские бизнес-партнеры кинули инвестора из Китая
00:21 Wildberries пришел в Таджикистан
00:20 Турция не спешит открывать свой рынок труда для мигрантов из Средней Азии, - Александр Шустов
00:10 Филиал МГУ имени М. Ломоносова в Душанбе налаживает сотрудничество с узбекским и казахским вузами
00:05 ВСУ демонстративно срывают объявленное пасхальное перемирие - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:02 "Не лезьте в политику": Власти Киргизии обеспокоены активностью российских релокантов
|Трамп назначил куратором США по Афганистану 33-летнюю Мэри - правнучку короля Амануллы-хана
16:49 22.04.2025
Трамп назначил куратором США по Афганистану правнучку короля Амануллы-хана
22.04.25
Президент США Дональд Трамп назначил заместителем помощника госсекретаря по Афганистану 33-летнюю Мэри Кабир-Серадж Бишопинг (Mary Kabir-Seraj Bischoping). Об этом сообщает Khaama Press.
Бишопинг будет курировать внешнюю политику США в отношении Афганистана в рамках Бюро по делам Южной и Центральной Азии Государственного департамента США. Ранее взаимодействие США с Афганистаном обеспечивали бывший специальный представитель по этой стране Томас Уэст и Рина Амири, занимавшая пост специального посланника по вопросам по вопросам прав афганских женщин и девочек.
Мэри Кабир-Серадж Бишопинг – 33 года, является потомком королевской династии Баракзаев, которая правила Афганистаном с 1823 по 1978 год. Правнучка короля Амануллы-хана и королевы Сорайи Тарзи, ее бабушка, Латифа Кабир Серадж, была одной из первых женщин-журналисток Афганистана.
Бишопинг (фамилия мужа) родилась и выросла в Калифорнии. Ее семья покинула Афганистан после советского вторжения в 1979 году из-за политических угроз. Родители получили образование в Европе, а затем обосновались в Южной Калифорнии. Бишопинг почти три года работала в Германии волонтером в организациях по правам человека и международных изданиях. Получила степень бакалавра политологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и степень доктора права в Университете Вирджинии. Свободно говорит на персидском и немецком языках.
После вывода войск США из Афганистана в 2021 году Бишопинг стала работать в офисе юридического советника Госдепартамента. В 2023 году она стала старшим советником Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, где возглавляла расследование вывода войск из Афганистана и консультировала по региональной стратегии.