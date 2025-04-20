Центральная Азия резко снизила поставки газа в Китай в феврале из-за холодов

17:09 22.04.2025

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Холодная погода в странах Центральной Азии в феврале текущего года привела к резкому сокращению поставок газа из этого региона в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.



Температура воздуха в регионе была заметно ниже прошлогодней, а также ниже климатической нормы, из-за чего внутренний рынок газа региона потребовал больше газа и оставил меньше объемов для экспорта.



Суммарно поставки трубопроводного газа в КНР выросли на 2% - до 5,449 млрд куб. м (с 5,346 млрд куб. м годом ранее).



По трубе Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. В том числе поставки "Газпрома", как ожидается, должны были планово вырасти примерно на 1/5. Оставшийся объем остальных поставщиков (2,4 млрд куб. м) оказывается минимальным за последние почти что десять лет - с июля 2016 года.



Поставки СПГ в Китай в феврале 2025 составили 4,97 млн тонн, что на 25% меньше, чем за тот же месяц 2024 года. Они также уже третий месяц подряд уступают объемам закупок Японии. Россия также является одним из крупнейших поставщиков СПГ в КНР. Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".



На мировом рынке СПГ Европа на фоне менее теплой, чем обычно, погоды развернула борьбу за свободные партии по всему миру. Кроме того, в феврале заработали пошлины КНР на импорт СПГ из США, что заставляет китайских покупателей перенаправлять такие партии на другие рынки.