Главы совбезов стран Центральной Азии обсудили борьбу с терроризмом

18:11 22.04.2025

Секретари советов безопасности стран Центральной Азии на встрече в Самарканде обсудили региональную безопасность, противодействие терроризму, радикализации и транснациональной преступности, а также взаимодействие в области экологической и транспортной безопасности.



Секретари советов безопасности Узбекистана, Казахстана, Киргызстана и Таджикистана, а также военный атташе посольства Туркменистана в Ташкенте обсудили на встрече в Самарканде вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом в Центральной Азии, сообщило УзА.



Мероприятие прошло в рамках председательства Узбекистана в формате Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил участникам форума приветственное обращение. В нем подчеркивается, что Центральная Азия трансформируется в регион стратегического партнерства, основанного на принципах добрососедства, взаимного доверия и конструктивного диалога.



Узбекистан в период своего председательства в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии будет продвигать повестку регионального партнерства, в центре которой - укрепление всеобщей безопасности, углубление торгово-экономических связей, усиление транспортной взаимосвязанности, а также совместный поиск устойчивых решений по актуальным вопросам, стоящим перед странами, отмечалось в обращении.



Участники обсудили вопросы региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, радикализации и транснациональной организованной преступности, взаимодействия в области экологической безопасности в регионе, а также обеспечения транспортной безопасности в Центральной Азии и развития транспортно-транзитного потенциала.



В рамках форума участники рассмотрели проект Концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности, идею создания которой выдвинул президент Узбекистана на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии 9 августа 2024 года в Астане.



Напомним, ежегодные консультативные встречи глав государств Центральной Азии проводятся с 2018 года по инициативе президента Узбекистана. В них участвуют главы Узбекистана, Казахстана, Киргызстана, Таджикистана и Туркменистана. На встречи в Душанбе в 2023 году и Астане в 2024 году также был приглашен президент Азербайджана Ильхам Алиев. Очередная встреча глав государств состоится в сентябре в Узбекистане.