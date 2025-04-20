 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.04.2025
21:32  Книжные утраты в результате пожара 1812 года в Москве, - П.В.Густерин
20:24  В России появится туристическая компания "Талибан Тур", предлагающая поездки в Афганистан
20:05  Киргизия предлагает инвесторам Камбаратинскую ГЭС-1, - Виктория Панфилова
20:02  Центральная Азия запускает новую фазу проекта по реабилитации уранового наследия
18:11  Главы совбезов стран Центральной Азии обсудили борьбу с терроризмом
17:09  Центральная Азия резко снизила поставки газа в Китай в феврале из-за холодов
16:49  Трамп назначил куратором США по Афганистану 33-летнюю Мэри - правнучку короля Амануллы-хана
16:45  Президент Казахстана провел неформальную встречу с лидером Туркменистана
16:28  Синьхуа: Как Бандунгская конференция 1955 года изменила судьбу Глобального Юга
16:18  Президент Таджикистана произвел кадровые назначения в структуре МВД 19 городов и районов
16:15  В Узбекистане готовят новый документ о правилах проведения свадеб, прежний не работает
15:56  Tengrinews: Немцы хотели захватить Уральск. Малоизвестные факты о Казахстане в годы войны
15:01  Новый глава МИД Абхазии призвал Грузию отменить закон об оккупированных территориях
14:56  Россия может подключиться к трансафганским проектам, - Андрей Кузмак
14:01  Алматинский Пасхальный фестиваль приглашает гостей
14:00  Минсельхоз Кыргызстана привлечет к ответу подрядчиков, чьи проекты чистой воды не работают
13:36  Президента Узбекистана провел совещание по снижению негативного влияния глобальных экономических колебаний на отрасли страны
12:24  В Казахстане впервые за несколько лет возникла мода завидовать Узбекистану, - Данияр Ашимбаев
02:29  Узбекистан с 1 июня вводит "золотую визу" за $250 тысяч
02:11  Разрабатывается дорожная карта развития экономического сотрудничества между Афганистаном и Казахстаном
01:52  Китай ввел санкции в отношении ряда американских лиц за неподобающее поведение...
01:44  В Омскую область России приехал 50-ти тысячный участник программы переселения соотечественников
01:32  МВД Таджикистана: Граждане по-прежнему позволяют себе излишества во время различных праздников и церемоний
01:00  Миссия Трампа – организовать отступление Запада перед Россией
00:50  Turmush: На Иссык-Куле провели спецоперацию по противодействию скотокрадству
00:41  ВС РФ возобновили боевые действия по всей линии боевого соприкосновения после пасхального перемирия
00:34  Глава Башкирии о трудовых мигрантах: предупредил представителей всех диаспор...
00:01  По сети железных дорог Новороссии в Крым прибыл первый контейнерный поезд
Понедельник, 21.04.2025
22:22  Товарно-сырьевую биржу Узбекистана возглавил Асадулла Каюмов, экс-замглавы Комитета по конкуренции
22:00  На принципах мира, доверия и равенства. Отчет о деятельности руководства Туркменистана за неделю 14-20 апреля
21:33  Когда твоя война идет не по-твоему, втяни в нее ...двух китайцев, - Алекс Ло
20:58  Медленная поступь центральноазиатского шенгена
17:49  Подготовка трудовых мигрантов для поездки в Россию будет осуществляться в самом Узбекистане
17:45  "Гагаринский старт" на Байконуре претендует на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
17:19  Кто может позволить себе посмотреть на запуск ракеты в Байконуре
16:38  В Каире открылась штаб-квартира Африканского космического агентства. Цель - активизировать континентальное сотрудничество
16:32  Афганистан собирается быть транзитным хабом для Центральной Азии, - Виктория Панфилова
14:29  Десять мэров Кыргызстана направлены на недельное обучение в Российскую академию народного хозяйства
14:13  Китай призвал все страны встать на правильную сторону истории и защитить международную торговлю от закона джунглей
14:05  Таможня Узбекистана: норма беспошлинного ввоза товаров была высокой, теперь будет международной
14:01  В Астане посадят миллион зеленых насаждений. Аким представил президенту план по благоустройству столицы
11:10  NYT 80 лет назад: Немецкие пленные будут восстанавливать разрушенные Германией в СССР города, - перевод ИноСМИ
11:04  Умер папа римский Франциск
02:55  Саммит "Центральная Азия – ЕС" обозначил раскол тюркского мира. Брюссель оказался ближе Анкары, - Дмитрий Минин
02:36  Посольство КНР в Москве устроило торжественный прием для потомков российских ветеранов, воевавших в Китае
02:02  СП: Кремль правильно делает, вынуждая Трампа уйти из "мирного процесса"
01:49  Суверенная Грузия вышла на тропу войны с евробюрократами, - Игорь Селезнев
01:04  Как понять, что у банка проблемы? На примере Таджикистана
00:53  Трамп не просто устраивает сцены. Он именно атакует. Психический характер его атак вызван недостатком ресурса, - Ростислав Ищенко
00:33  В конечном счете Западу придется признать, что он не исключителен, - Мохаммад Маранди
00:32  В Узбекистане ужесточат нормы беспошлинного ввоза товаров для физических лиц
00:30  Tencent: в Курской области российская армия уничтожила почти целую бригаду польских наемников
00:25  Вечерний Бишкек: Как кыргызстанские бизнес-партнеры кинули инвестора из Китая
00:21  Wildberries пришел в Таджикистан
00:20  Турция не спешит открывать свой рынок труда для мигрантов из Средней Азии, - Александр Шустов
00:10  Филиал МГУ имени М. Ломоносова в Душанбе налаживает сотрудничество с узбекским и казахским вузами
00:05  ВСУ демонстративно срывают объявленное пасхальное перемирие - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:02  "Не лезьте в политику": Власти Киргизии обеспокоены активностью российских релокантов
Воскресенье, 20.04.2025
23:30  Министр здравоохранения Узбекистана Асилбек Худаяров раскрыл коррупционные схемы в системе закупки лекарств
23:00  Кыргызстан намерен стать экспортером электроэнергии. Уникальная экскурсию на крупнейшие энергообъекты страны
22:27  МИД Афганистана похвалил и поблагодарил правительство России за исключение Талибан из черного списка
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Главы совбезов стран Центральной Азии обсудили борьбу с терроризмом
18:11 22.04.2025

Секретари советов безопасности стран Центральной Азии на встрече в Самарканде обсудили региональную безопасность, противодействие терроризму, радикализации и транснациональной преступности, а также взаимодействие в области экологической и транспортной безопасности.

Секретари советов безопасности Узбекистана, Казахстана, Киргызстана и Таджикистана, а также военный атташе посольства Туркменистана в Ташкенте обсудили на встрече в Самарканде вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом в Центральной Азии, сообщило УзА.

Мероприятие прошло в рамках председательства Узбекистана в формате Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил участникам форума приветственное обращение. В нем подчеркивается, что Центральная Азия трансформируется в регион стратегического партнерства, основанного на принципах добрососедства, взаимного доверия и конструктивного диалога.

Узбекистан в период своего председательства в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии будет продвигать повестку регионального партнерства, в центре которой - укрепление всеобщей безопасности, углубление торгово-экономических связей, усиление транспортной взаимосвязанности, а также совместный поиск устойчивых решений по актуальным вопросам, стоящим перед странами, отмечалось в обращении.

Участники обсудили вопросы региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, радикализации и транснациональной организованной преступности, взаимодействия в области экологической безопасности в регионе, а также обеспечения транспортной безопасности в Центральной Азии и развития транспортно-транзитного потенциала.

В рамках форума участники рассмотрели проект Концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности, идею создания которой выдвинул президент Узбекистана на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии 9 августа 2024 года в Астане.

Напомним, ежегодные консультативные встречи глав государств Центральной Азии проводятся с 2018 года по инициативе президента Узбекистана. В них участвуют главы Узбекистана, Казахстана, Киргызстана, Таджикистана и Туркменистана. На встречи в Душанбе в 2023 году и Астане в 2024 году также был приглашен президент Азербайджана Ильхам Алиев. Очередная встреча глав государств состоится в сентябре в Узбекистане.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745334660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Сената утвердили депутаты
- Спикер Мажилиса посетил Турцию с официальным визитом
- Олжас Бектенов обсудил с Михаилом Мишустиным вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Нужно ли Казахстану завидовать Узбекистану?
- Кадровые перестановки
- Проблемные вопросы частного исполнительного производства обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
- Курс на честность и жесткость
- ERG опровергает информацию о переговорах по продаже компании
- Скончался заместитель руководителя аппарата акима Карагандинской области Бахтияр Айешов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  