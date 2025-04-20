Центральная Азия запускает новую фазу проекта по реабилитации уранового наследия

20:02 22.04.2025

В Ташкенте прошла встреча по запуску третьей фазы проекта ЕС, ОБСЕ и ПРООН, направленного на устранение последствий уранового наследия в Центральной Азии, защиту людей и природы, а также повышение безопасности в регионе. Проект охватывает Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.



Европейский союз, ОБСЕ и ПРООН запустили новый этап проекта по реабилитации уранового наследия. Стартовая встреча прошла в Ташкенте 17−18 апреля, сообщили "Газете.uz" в Делегации ЕС в Узбекистане.



На встрече обсуждались планы по реализации третьей фазы регионального проекта "Взаимодействие с заинтересованными сторонами для восстановления уранового наследия в Центральной Азии". В ней приняли участие представители правительств, местных властей, неправительственных организаций и ключевых партнеров.



Участники разработали совместные рекомендации по улучшению сотрудничества и устойчивому управлению объектами уранового наследия.



Проект направлен на снижение рисков, связанных с урановыми отходами, для здоровья человека и окружающей среды, а также на улучшение условий жизни в местных сообществах в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.



Первая и вторая фазы проекта достигли ключевых целей: установлено 7 трансформаторных подстанций, размещено 120 знаков радиационной безопасности, МЧС оснащено инструментами дозиметрии. Среди местных жителей распространили специализированные образовательные материалы.



В ходе проекта поддержку получили 7 местных предприятий в местах, где велась разработка урановых шахт, обучены предпринимательству более 500 членов местных сообществ, реализованы 4 из 8 выбранных проектов сообщества в Узбекистане в области сельского хозяйства, энергетики и туризма.



В третьей фазе проект будет сосредоточен на повышении общественной осведомленности, улучшении механизмов взаимодействия с местными властями и укреплении регионального сотрудничества для эффективного восстановления урановых объектов наследия.



Представитель Департамента радиационной, химической и медико-биологической защиты МЧС Узбекистана Зулфикор Киличов отметил важность проекта, подчеркнув, что он будет способствовать обеспечению региональной и глобальной безопасности.



Заместитель постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Анас Файяд Карман призвал партнеров быть активными в восстановлении сообществ Центральной Азии, наиболее пострадавших от опасности наследия урана, не оставляя никого позади.