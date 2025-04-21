Киргизия предлагает инвесторам Камбаратинскую ГЭС-1, - Виктория Панфилова

20:05 22.04.2025

Киргизия предлагает инвесторам Камбаратинскую ГЭС-1

Запад стремится получить рычаг управления водно-энергетическими ресурсами Центральной Азии



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21.04.2025



Киргизия продолжает активный поиск иностранных инвестиций. 21 апреля президент Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Бахрейн по приглашению короля Хамада бин Иса Аль Халифы для обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества. Параллельно глава кабинета министров Адылбек Касымалиев проводит переговоры в Вашингтоне с руководством Всемирного банка (ВБ), фокусируясь на проекте строительства Камбаратинской ГЭС-1. Американским корпорациям он расскажет об инвестиционном потенциале в горнодобывающей отрасли республики.



Адылбек Касымалиев начинал переговоры с руководством Всемирного банка по Камбаратинской ГЭС-1 в ранге первого заместителя председателя кабинета министров Киргизии.



В октябре 2024 года он провел серию встреч с региональными директорами ВБ, по итогам которых была выражена поддержка проекту. В частности, региональный директор по вопросам инфраструктуры региона Европы и Центральной Азии Чарльз Кормье отметил, что "Всемирный банк готов поддержать Киргизию в этом важном проекте", подчеркнув, что Камбаратинская ГЭС-1 может стать образцом для других стран региона, демонстрируя, как можно эффективно использовать водные ресурсы для достижения устойчивого развития.



В марте 2025 года состоялся ответный визит представителей ВБ в Бишкек, в ходе которого стороны рассмотрели вопросы бюджетной поддержки и предложения по улучшению инвестиционного климата страны. С региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой обсуждались темы финансирования Камбаратинской ГЭС-1 и привлечения международных доноров.



Камбаратинская ГЭС-1, согласно проекту, станет крупнейшей электростанцией Киргизии, превзойдя по выработке энергии Токтогульскую ГЭС. Однако реализация этого амбициозного проекта, требующего миллиарды долларов инвестиций и около 10 лет строительства, – задача не из легких.



Разработка проекта началась еще в 1980-х годах, но была приостановлена в 1990-х. В 2012 году Киргизия и Россия согласовали строительство Камбаратинской ГЭС-1 и Верхненарынского каскада ГЭС. Первоначальная стоимость проекта оценивалась в 727 млн долл., а реализацию планировала взять на себя российская компания "РусГидро". Однако команда президента Алмазбека Атамбаева фактически похоронила проект из-за финансовых разногласий.



Только в июне 2022 года президент Садыр Жапаров дал старт строительству Камбаратинской ГЭС-1. Этот ключевой объект каскада предусматривает возведение каменно-набросной плотины высотой 256 м и ГЭС мощностью 1860 МВт, способной вырабатывать 5,6 млрд кВт-ч электроэнергии в год. Объем водохранилища составит 5,4 млрд м³ воды.



На момент начала строительства смета достигла 2,916 млрд долл. Финансирование осуществлялось из бюджета, но собственных средств Киргизии оказалось недостаточно. Для привлечения инвесторов проекту был присвоен статус "проекта государственного значения", что предусматривает налоговые льготы и преференции для заинтересованных компаний.



Интерес к проекту проявили Казахстан, Узбекистан, через время к ним присоединился и Всемирный банк. Сегодня на площадке Камбаратинской ГЭС-1 завершены подготовительные работы к возведению основных промышленных объектов. Проложено более 11 км воздушных линий электропередачи, начато строительство подстанции. Кроме того, ведется строительство 15-километровой подъездной дороги к ГЭС, моста, рабочего поселка и бетонной дороги повышенной прочности, а также тоннеля. Завершается первый этап согласования технико-экономического обоснования, разработку которого ведет швейцарская компания. "Если все пойдет по плану, уже к лету мы начнем строительство основной дамбы и других объектов инфраструктуры, – заявил недавно президент Жапаров. – Камбаратинская ГЭС-1 позволит Токтогульской ГЭС функционировать в оптимальном режиме, обеспечивая водоснабжение соседних стран летом и полностью покрывая потребности Киргизии в электроэнергии зимой. Это стратегический шаг к энергетической независимости нашей страны и важный элемент эффективного управления водными ресурсами Центральной Азии".



Директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков считает, что Запад стремится влиять на распределение водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии, поэтому проект Камбаратинской ГЭС-1 изначально привлек внимание Вашингтона. "Зеленый свет" проект получил при администрации Байдена, но с приходом более прагматичного Дональда Трампа ситуация изменилась, хотя контакты между Бишкеком и Вашингтоном не прерываются. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от позиции новой администрации Трампа", – сказал "НГ" Шестаков.



Вторым решающим в судьбе проекта Камбаратинской ГЭС-1, особенно в условиях дефицита воды и энергоресурсов, по мнению эксперта, является вопрос лидерства в регионе. "Сегодня борьба за региональное лидерство продолжается, но в ином формате. Если раньше ключевые вопросы повестки определяли Нурсултан Назарбаев и Ислам Каримов, то сейчас – опытный дипломат Касым-Жомарт Токаев и креативный интегратор Шавкат Мирзиеев. Их влияние выходит за рамки Центральной Азии, они – признанные лидеры на постсоветском пространстве, известные на Западе и ведущие переговоры на высоком уровне. Поэтому от того, кто возьмет на себя ведущую роль в партнерстве – Казахстан или Узбекистан, зависит многое", – считает эксперт.



По его мнению, ВБ будет учитывать не только позицию администрации Трампа, но и других заинтересованных сторон, прежде чем принимать решение о финансировании. Участие в таком масштабном проекте повышает имидж ВБ, но банк также будет оценивать значимость ГЭС с точки зрения влияния на водно-энергетические ресурсы региона.



"Для Запада контроль над этими ресурсами – приоритетная задача, и ВБ служит одним из инструментов ее достижения. Водно-энергетический вопрос – это вопрос жизни, мира и добрососедских отношений между странами Центральной Азии. Вода в этом регионе важнее золота и любых редкоземельных металлов, поскольку от нее зависит будущее. Примеры Аральского моря и мелеющего Каспия подтверждают серьезность проблемы. Если ВБ согласится финансировать Камбаратинскую ГЭС-1, то исключительно ради возможности влиять на повестку Центральной Азии", – подчеркнул Шестаков.