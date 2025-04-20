В России появится туристическая компания "Талибан Тур", предлагающая поездки в Афганистан

20:24 22.04.2025

"В России хотят запустить турфирму "Талибан Тур" для поездок в Афганистан": Для россиян откроют новое туристическое направление.



"В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака "Талибан Тур" - под этим брендом в России может появиться туристическая компания, предлагающая поездки в Афганистан. Турфирма будет формировать группы по 3–5 человек и отправлять их в двухнедельные туры по стране. Программа включает посещение Кандагара и знакомство с афганской культурой. Россиянин подал заявку на регистрацию товарного знака "Талибан Тур" после исключения "Талибана" из списка террористических организаций. Предприниматель решил воспользоваться моментом и занять бренд"



