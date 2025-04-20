КНДР может помочь России решить острейшую проблему миграции

22:30 22.04.2025

"Российские компании начали привлекать рабочих из КНДР. У них оказалось много важных преимуществ:



- они не пытаются перевести свои огромные семьи в Россию.

- они не режут барашков и не показывают свой особенный образ жизни на улицах городов миллионников.

- они очень исполнительны.

- они работают только по краткосрочным контрактам

- живут отдельно в общежитии.



Россия сможет временными незаметными рабочими мигрантами из КНДР заместить миллионные армии постоянных и очень заметных мигрантов из республики Средней Азии", пишет политолог Сергей Марков.



