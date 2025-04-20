CNN показал, как выглядит портрет Трампа, который Путин в марте подарил президенту США

23:20 22.04.2025

Телеканал CNN показал, как выглядит портрет Трампа, который Путин в марте подарил президенту США.



Автор - Никас Сафронов.



По его словам, он сразу понял, какую роль этот портрет может сыграть в сближении США и России, поэтому не стал брать деньги за работу.



