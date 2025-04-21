|ВС РФ приступили к полноценному охвату всей Покровско-Мирноградской городской агломерации
00:06 23.04.2025
– итоговая сводка Readovka за 22 апреля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 22 апреля в разрезе СВО. Русские войска начали охват Мирнограда с востока. ВС РФ впервые применили новый тип "Герани", изделие оснащено реактивным двигателем.
Активная оборона не помогла, а пассивная бесперспективна
Наша армия приступила к охвату всей городской агломерации, включающей в себя Покровск и Мирноград. Русские штурмовые подразделения со стороны сел Новоторецкое и Елизаветовка атаковали позиции ВСУ перед населенным пунктом Миролюбовка. Итогом атаки стало то, что полоса малых опорных пунктов была подавлена, русским штурмовикам удалось ворваться в село. Как и предполагала редакция Readovka, Мирноград будет охватываться дугой через села Миролюбовка и Новоэкономическое.
Овладение Новоэкономическим отрежет агломерацию от сообщения с Константиновкой по шоссе Н-32. Это, в свою очередь, обнулит смысл усилий противника по восстановлению контроля над перекрестком указанного шоссе между Малиновкой и Новой Полтавкой. ВСУ на данный момент пытаются оттеснить русские подразделения от перекрестка, чтобы иметь в активе большее количество вариантов обеспечения своих войск на данном направлении. Это объясняется просто: чем меньше трасс для снабжения, тем большее количество дронов охотятся на маршруте. Соответственно, большее количество транспортных артерий повышает выживаемость грузов. Но на данный момент вернуть в систему снабжения трассу Н-32 у противника не выходит, а при угрозе селу Новоэкономическое возврат этого шоссе станет для ВСУ в принципе нерешаемой задачей.
На западном фланге охвата Покровска русские войска также продолжают натиск. ВС РФ сумели еще ближе подобраться к окраинам города, до первых домов по Торговой улице нашим передовым подразделениям осталось 2 км.
В совокупности описанного можно говорить, что для украинских войск настал очередной серьезнейший оперативный кризис. Последствия неудачных попыток ВСУ срезать наш оперативный выступ охвата Покровска, помноженные на частичную переброску сил на позиции к югу от Константиновки, наступили.
Громкий дебют
В ночь на 22 апреля ВС РФ впервые применили БПЛА "Герань-3" по целям в Одессе. В сеть попали видео взрыва в складской зоне, которому предшествовал нехарактерный для предыдущей модели "Герани" звук, напоминающий работу двухтактного двигателя газонокосилки или мопеда. Звук принадлежал реактивному двигателю.
О новом отечественном изделии известно немного. Однако как минимум по скорости оно сильно превосходит "Герань-2". Эксперты полагают, что маршевая скорость изделия может достигать 500 км/ч, а при пикировании и того больше. Подобные показатели позволяют выходить на высоту, на которой противодействие мобильных групп ПВО с крупнокалиберными пулеметами становится невозможным. Да и скорость сильно усложняет задачу зенитчикам противника. Но если пулеметные расчеты неприятеля теперь бесполезны, то тепловая сигнатура реактивного двигателя "Герани-3" делает ее сильно уязвимой перед ПЗРК. Но выстрел того же FIM-92 Stinger в разы дороже себестоимости "Герани" любой модели, не говоря уже о других импортных средствах ПВО.
Вчера, 21 апреля, редакция Readovka рассмотрела итоги пасхального перемирия.