ВС РФ приступили к полноценному охвату всей Покровско-Мирноградской городской агломерации

00:06 23.04.2025

– итоговая сводка Readovka за 22 апреля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 22 апреля в разрезе СВО. Русские войска начали охват Мирнограда с востока. ВС РФ впервые применили новый тип "Герани", изделие оснащено реактивным двигателем.



Активная оборона не помогла, а пассивная бесперспективна



