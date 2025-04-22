Узбекистан. После жалоб на отсутствие меню на госязыке, сотрудников кафе проверили на прохождение обязательного медосмотра

01:06 23.04.2025

Специалисты выяснили, что почти половина сотрудников кафе и ресторанов в Узбекистане работают без медосмотра



22 апреля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Почти половина сотрудников предприятий общественного питания в Узбекистане работают без прохождения обязательного медицинского осмотра. Такие данные привел Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей. Специалисты выборочно проверили 380 заведений по всей стране.



Работники сферы общепита, по закону, обязаны проходить медосмотры и соблюдать санитарные нормы. Работодатель не имеет права допускать к работе сотрудников без соответствующих медицинских документов.



Однако, как показал мониторинг, из более чем 2,8 тысячи сотрудников, занятых в проверенных заведениях, 41% не имели санитарной книжки. Особенно серьезные нарушения зафиксированы в Каракалпакстане, Ферганской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Наманганской и Джизакской областях.



Собранные специалистами материалы направлены в Министерство здравоохранения и Комитет по санитарно-эпидемиологическому благополучию для дальнейшего рассмотрения в пределах их полномочий.



В Узбекистане сегодня функционируют более 21 тысячи заведений общественного питания – от ресторанов и кафе до буфетов и столовых.



Напомним, комитет обязал ряд точек общепита в Ташкенте, включая французские кофейни Bon!, турецкое заведение Basri Baba и китайский ресторан China Chuan Chuan, обеспечить наличие информации на узбекском языке. Поводом стали жалобы горожан на отсутствие государственного языка в обслуживании и меню.