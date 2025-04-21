Junge Welt: Жуткая битва европейских поваров: Украину уже затолкали в кастрюлю

01:15 23.04.2025

Junge Welt

Германия



Жуткое соперничество

Junge Welt: Украина стала поводом для соперничества между европейскими странами



Ведущие европейские страны стараются как можно активнее проявить себя в украинском вопросе, пишет Junge Welt. Судьба самой Украины их не интересует: они лишь пытаются самоутвердиться за ее счет. Поэтому Киев в любом случае окажется проигравшей стороной.



Райнхард Лаутербах



Так-так. По словам сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля, Германия "должна" оставаться крупнейшим военным партнером Украины в Европе. Но что это за долг, о котором говорит Клингбайль? Германия никому ничего не должна. Речь идет о претензиях Берлина на ведущую роль во влиянии на то, что происходит сейчас и будет происходить после возможного мирного соглашения на Украине – и слово "должна" объяснимо только с этой точки зрения. И опять именно СДПГ распространяет эту чудовищную чепуху.



За кулисами Евросоюза идет борьба за гегемонию сейчас и в будущем. Две небольшие ядерные державы, Франция и Великобритания, продвигают свои планы по созданию миротворческих сил. И судя по тому, что читается между строк, уважаемые партнеры поддерживают их, по крайней мере, на словах. Похоже, что Великобритания намерена ограничиться наблюдением за возможным прекращением огня с воздуха и с моря.



Прошу прощения, есть еще страны Прибалтики, которые тоже хотят отправить войска. Насколько значительным может быть их вклад, можно судить по тому, что численность вооруженных сил каждой из этих стран исчисляется четырех- или в лучшем случае пятизначными числами. Эти государства годятся только для озвучивания громких лозунгов – они знают, что их политическая значимость зависит исключительно от поддержания конфликта с Россией в состоянии "кипения". Кто здесь будет поваром, а кто официантом - вот об этом сейчас и спорят внутри "Европы". Чтобы не теряться зря в догадках, нужно сразу сказать, что в кастрюле окажется Украина.



Можно сетовать на то, что Россия не хочет мира - по крайней мере, такого, который не учитывает ее политические цели. Но почему? Как только что отметило вряд ли симпатизирующее России издание The Wall Street Journal, она имеет преимущество на поле боя и поэтому может позволить себе настаивать на политических целях. И эти цели не сводятся к украинской территории с преимущественно русскоязычным населением, которое Россия считает себя обязанной защищать. Цель России - обратить вспять расширение НАТО на восток, которое лишает ее стратегического влияния, завоеванного к 1945 году. Это как раз то, что Запад забрал себе в результате холодной войны. И именно этих приобретений "Европа" не хочет лишиться. Госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что США вскоре могут утратить интерес к этому вопросу. Подобно тому, как они когда-то сбросили войну во Вьетнаме на плечи своих ставленников. По крайней мере, появляется слабая надежда на то, что и этот конфликт не будет длиться вечно.