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Китай и Индонезия решили не биться за спорный архипелаг, а вместе нагнать страху на морских пиратов, - Владимир Скосырев
03:36 23.04.2025

Китай и Индонезия нагонят страху на морских пиратов
Пекин и Джакарта не будут биться за спорный архипелаг

Владимир Скосырев
22.04.2025

В Пекине впервые прошла встреча в формате "2+2" глав МИД и Минобороны Китая и Индонезии. Стороны заявили, что будут заботиться сообща о безопасности в Южно-Китайском море (ЮКМ). Это означает, что их корабли будут избегать в территориальном споре столкновений, подобных тем, что происходят между КНР и Филиппинами, которых поддерживают США. Пекин также призвал Джакарту совместно противостоять тарифной войне, развязанной Вашингтоном.

Как передает агентство АР, Индонезия давно с подозрением взирала на действия Китая в омывающих ее водах. Китай фактически претендует на контроль над всем ЮКМ. И его суда береговой охраны часто подходили к архипелагу Средняя Натуна, который Джакарта считает своей землей. Хотя ни одна из сторон не упомянула этих островов напрямую, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что было достигнуто взаимопонимание поднять сотрудничество по безопасности до всеобъемлющего уровня. Ведь сохранение мира и стабильности отвечает интересам всех стран.

Что эта формулировка означает на практике? Об этом можно строить разные догадки. Но из пояснений Ван И можно заключить, что была достигнута договоренность (подписан меморандум о взаимопонимании) между службами береговой охраны двух стран. Они, надо полагать, не будут своими судами таранить друг друга, брать противника на абордаж, как это иногда происходило между моряками Китая и Филиппин. Филиппинские флотоводцы ведут себя столь решительно потому, что за них обещал вступиться Вашингтон. Причем это обещание давала администрация экс-президента Джозефа Байдена. И администрация президента Дональда Трампа действует в том же ключе.

Индонезию омывают воды Тихого и Индийского океанов, по которым, по оценкам экспертов, перевозится ежегодно грузов на 5 трлн долл. Но индонезийцам приходится нервничать меньше, чем другим шести государствам, таким как Филиппины, Вьетнам, Малайзия. Эти страны втянуты в прямой конфликт с КНР вследствие взаимных притязаний на обладание правом пользоваться исключительной экономической зоной размером в 200 морских миль. С индонезийцами китайцы ведут себя мягче, несмотря на то что индонезийская береговая охрана порой вытесняет или даже задерживает китайские рыболовецкие шхуны. Словом, полностью разногласия не сняты, в Джакарте сознают, что архипелаг Средняя Натуна включен в морское пространство, которое на китайских картах штрихами обозначено как подконтрольное Поднебесной.

В прошлом году президент Индонезии Прабово Субианто посетил Пекин, и это помогло снизить напряжение. Не случайно министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь после встречи в формате "2+2" заявил, что было достигнуто согласие активизировать коммуникации, а также позднее в этом году провести совместные контртеррористические маневры.

В ЮКМ, особенно в той его части, которая близка к Индонезии, орудуют пираты. Они в бесчисленных индонезийских портах перекрашивают захваченные суда, присваивают им новые имена, дают новую электронную идентификацию.

Индонезийские участники переговоров тоже высказывались позитивно об итогах встречи, желая смягчить разногласия. Министр иностранных дел Сугионо (индонезийцы часто используют только одно имя) сказал, что две державы стоят в одном строю в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью в регионе. Сугионо указал также, что Индонезия откроет консульство в городе Чэнду в Китае.

Тут есть один нюанс. На примере Джакарты видно, как умело Пекин препятствует объединению своих противников в ЮКМ. Как и с Индонезией, Китай ведет переговоры с каждой страной в отдельности, часто смягчая свою риторику.

В последние годы быстро росли и экономические связи двух государств. Китай превратился в главного торгового партнера Индонезии, он вложил большие деньги в инфраструктурные проекты, такие как скоростная железная дорога между Джакартой и Бандунгом и плавучая электростанция, работающая на солнечной энергии. Правда, в экономических связях не все идет гладко. Возникают споры о стоимости проектов. Но Пекин твердо проводит в жизнь инициативу председателя КНР Си Цзиньпина "Пояс и путь", которая предусматривает массированные инвестиции в Юго-Восточной Азии.

А в данный период, после того как Трамп развернул тарифную войну против Китая, Пекин поставил перед своими торговыми партнерами вопрос категорически: вы с кем – с нами или с американцами? И тех, кто готов пойти на уступки США, ничего хорошего не ждет. Они могут лишиться доступа на гигантский рынок Китая или пережить падение прямых китайских инвестиций в свою экономику. Эта тема официально не фигурировала на переговорах в столице Поднебесной. Но Джакарте есть над чем задуматься.

В беседе с "НГ" Алексей Другов, главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Я думаю, что решения проблемы спорных территорий не было достигнуто. Но есть взаимопонимание о том, что эта проблема не препятствует сотрудничеству. Индонезия не хочет, чтобы ее втянули в противостояние между Китаем и Америкой. А именно США пытаются втянуть Индонезию в эту коллизию. Но Индонезия попала в трудное положение. Ее заставили предоставить торговые льготы Америке, а это принесет ущерб Китаю. Ведь Китай и США – почти равные по масштабам товарооборота торговые партнеры Индонезии. В результате ее экспорт и импорт с Америкой вырастет, а с Китаем и другими странами сократится".

Что касается взаимодействия ВМС двух стран, то они смогут проводить совместные маневры, полагает эксперт. Но пока трудно сказать, как далеко продвинется это сотрудничество.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745368560


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