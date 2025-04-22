Внучка экс-президента Узбекистана Марьям Тилляева, готовясь к российскому реалити-шоу, составила "элитный календарь"

04:20 23.04.2025

Внучка экс-президента Узбекистана составила календарь маршрутов богачей



Ольга Черкасова

корреспондент отдела LifeStyle

22 апреля 2025



Мариам Тилляева - внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова – поделилась в социальных сетях "элитным календарем" - своеобразным графиком перемещений обеспеченных людей в течение года. В публикации она описывает, где принято бывать состоятельным людям в зависимости от времени года.



По ее словам, зимой в фаворе швейцарский горнолыжный курорт Гштаад - место, ассоциирующееся с тишиной, приватностью и элитарными вечеринками. Французский курорт Куршевель, швейцарский Санкт-Мориц и американский Аспен (штат Колорадо) выбирают те, кто предпочитает находиться на виду. Отдельно она выделяет Санкт-Мориц как место, где представители богатейших кругов демонстрируют себя во всей красе.



Весной, по ее наблюдениям, начинается культурный сезон: интерес смещается к выставке Art Basel в Гонконге или Майами (США). Города Дубай и Абу-Даби (ОАЭ) становятся точкой пересечения отдыха и деловой активности, а Лондон возвращает публику в ритм светских приемов и мероприятий благотворительных фондов.



Лето - время вилл, яхт и курортного шика. Испанский остров Ибица остается актуальным, но только для тех, кто располагает собственной недвижимостью. Классические направления - французский курорт Сен-Тропе, полуостров Кап-Ферра на Лазурном берегу и курортный город Порто Черво на острове Сардиния (Италия). Греческий остров Миконос, по ее мнению, выбирает "новая элита". В Хэмптонс - прибрежный пригород Нью-Йорка - отправляются те, кто проводит лето за пределами мегаполиса, а Гштаад вновь появляется в списке - теперь как альтернатива морским курортам.



Осенью, по ее словам, все возвращаются в города: итальянский Милан и французский Париж встречают модные недели, Нью-Йорк - приемы и арт-события, а в Лондоне снова начинается деловая активность. Небольшие выезды перед зимним сезоном, как правило, проходят в марокканском Марракеше, на побережье Амальфи (Италия) или у озера Комо в северной Италии.



