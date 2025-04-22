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Параллельный мир: Казахстан стал жертвой ЛГБТ-пропаганды? - Виктор Майлин
10:54 23.04.2025

Параллельный мир: Казахстан стал жертвой ЛГБТ-пропаганды?

Виктор Майлин
22.04.2025

Обзор казахской прессы

ЛГБТ-конспирология

Тема сексуальных меньшинств в казахстанском дискурсе входит в число самых скандальных тем. В этом смысле Казахстан даже с точки зрения ООН не считается вполне демократической страной. Аббревиатура ЛГБТ служит своего рода красной тряпкой, раздражающей казахстанское общество. При этом сообщество, продвигающее в стране ЛГБТ-повестку, хоть и малочисленное, но упорное и имеющее мощную идеологическую поддержку и помощь из-за рубежа.

Чего стоит поддержка такой авторитетной глобальной организацией, как Human Rights Watch. Которая, как гласит ее устав, "в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека, выступает против нарушения тех прав, которые оно считает основными правами человека, включающие в себя смертную казнь и дискриминацию на основе сексуальной ориентации".

В прошлом году именно Human Rights Watch наряду с ООН призвала правительство Казахстана не давать ход петиции, которую инициировало общественное объединение "Казахстанский союз родителей", выступившее против "открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК".

Вот что рекомендовала тогда Human Rights Watch: "Международные партнеры Казахстана должны публично осудить попытки нормализации гомофобной и трансфобной риторики. Власти Казахстана должны немедленно прекратить рассмотрение этого правонарушающего предложения и начать сотрудничать с правозащитными организациями и ЛГБТ-активистами, чтобы повышать, а не понижать уровень защиты ЛГБТ-людей".

Правительство Казахстана в том случае поступило мудро, частично удовлетворив требования петиции о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщив при этом через министерство культуры и информации, что это решение предварительное и соответствует положениям основного закона страны.

А потом к власти в США пришел Дональд Трамп, чья позиция относительно гендеров (он заявил, что их только два - мужской и женский) почти что совпадает с казахстанской политикой.

Лидер общественного объединения "Казахстанский союз родителей" Багила Балтабаева выступила на минувшей неделе у журналиста Даурена Дариябека на подкасте Sadaq Media и поведала много чего занимательного о "мире ЛГБТ" Казахстана. Сам выпуск носит весьма недвусмысленное название: "Астана мен Алматыда 50-ден астам ГЕЙ клуб бар/ Бағила Балтабаева" - "Багила Балтабаева/Только в Алматы и в Астане есть не меньше 50 гей-клубов".

Один из первых таких клубов был открыт в Алматы еще в далеком 1995 году. Разумеется, они маскируются, и несведущий человек сразу и не разберется, что многие сегодняшние увеселительные заведения являются гей-клубами.

Автор подкаста рассказал любопытную историю, как одна женщина, которая имела отношение к тележурналистике, вела свой бизнес в виде салона красоты. К ней однажды заявились люди явно нетрадиционной ориентации и выразили желание обслуживаться в ее салоне, предложив хорошую оплату. Она решила посоветоваться с одним опытным бизнесменом, который к тому же работал в квазигоссекторе на хорошей должности. И он ее отговорил, сказав, что когда-нибудь кто-то из этих клиентов окажется недоволен наведенной красотой, и она может получить проблемы. Поскольку у них есть "покровители", ради которых они и наводят лоск, а их "компаньоны", судя по всему, не самые простые смертные, так как имеют серьезные административные рычаги…

Багила Балтабаева согласилась с интервьюером, сказав, что она тоже знает о таком. Но герои приведенной истории хотя бы скрывают свои пороки. А вот мать внука одного очень известного человека (ушедшего трагически из жизни) развелась с мужем и открыто живет с женщиной.

Балтабаева считает, что Казахстан на самом деле стал едва ли ни жертвой агрессивной пропаганды идей ЛГБТ. То есть, уже можно вести речь о подрыве определенных морально-этических устоев общества, нации в целом.

Причем представители этого сообщества умело вовлекают на своих мероприятиях не просто молодежь, а зачастую несовершеннолетних детей. И они участвуют в различных публичных и закрытых мероприятиях "известного толка". На митингах носят плакаты, скандируют такие лозунги (Багила произносит их на русском языке): "Моя матка - мои правила", "Долой Конституцию - даешь революцию", "Ни бога, ни господина, ни мужа, ни государства". По роду своей общественной работы она ведет постоянно переписку со своими антагонистами и до сих пор удивляется, какие матерные конфигурации слов применяют эти одурманенные люди, зачастую очень молодые. "Старуха, заткнись, угомонись. Езжай в свои горы, садись на лошадь, отправляйся в свой XVII век…", - и это еще она цитирует самое безобидное.

Она утверждает, что ее обвиняли в пророссийской деятельности только за то, что Багила положительно отозвалась о признании ЛГБТ-идей в РФ экстремистскими. Но вокруг Казахстана в этом же ключе действуют все центральноазиатские соседи, отказавшись от того, что в свое время насаждала международная организация USAID. Эти многомиллионные вливания в продвижение идей ЛГБТ на протяжении почти 30 лет привели к ненормальной ситуации. Багила Балтабаева привела пример блогера-трансгендера Наиля Турганова, который обманом в мечети сменил свое имя на "Ника". И это может стать заразительным примером, считает общественница.

Атхамбек Юлдашев и черная магия

На подкасте Уақыт Көрсетеді вышло интервью с одним из самых загадочных казахстанских певцов Атхамбеком Юлдашевым: "АТХАМБЕК ЮЛДАШЕВ КІМДЕРДІҢ ЖОЛЫН АШҚАН?..." - "Кому АТХАМБЕК ЮЛДАШЕВ открыл (наколдовал) дорогу"…

Юлдашева не увидишь на телевидении, о нем весьма куцая информация в интернете - но его знают многие, прежде всего в кругах, причастных к казахской эстраде. А уж музыканты и певцы Южного Казахстана - практически все. Хорошо известен он и в Ташкенте.

Судя по роскошной домашней обстановке, в которой велось интервью, Юлдашев - человек очень состоятельный.

В разговоре есть эпизод, где автор подкаста Нурсеит Жылкышбай заводит разговоры о разведении тобетов - это особая казахская порода волкодавов. И в этом, можно сказать, бизнесе наш певец, видимо, очень известен. Для улучшения своих тобетов он ездил на Кавказ и вывозил оттуда тамошних породистых псов. И его собственная псарня - это собаководческий питомник.

Но есть еще одна ипостась у Атхамбека Юлдашева. Его мать была целительницей, и этот дар трансформировался в какой-то пророческий. А такой дар обычно сводит прорицателей с сильными мира сего, с известными и не бедными личностями.

И журналист подвел разговор к вопросу, правда ли, что Юлдашев своим даром "открыл дорогу" братьям Нигматуллиным. Однако певец ответил, что обо всех таких людях он ничего не знает, поскольку даже не был знаком с ними.

"Да, я знаю, меня называют черным магом. Так говорят те, кто не боится Бога", - отрезал Атхамбек Юлдашев.

Источник - check-point.kz
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