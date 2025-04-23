ФСК: "Центральная Евразия" как новый геостратегический конструкт?

11:03 23.04.2025

"Центральная Евразия" как новый геостратегический конструкт? Мнение эксперта



23.04.2025 | Обзор событий



Директор Центра геополитических исследований Российско-Таджикского славянского университета (РТСУ), профессор Гузель Майтдиновна Майтдинова в одном из выступлений изложила тему "Центральная Азия" как новая геостратегическая архитектура в современной исследовательской практике. По ее мнению, интеграция советских республик Средней (Центральной) Азии под руководством Советского Союза способствовала укреплению экономических связей, созданию цепочки промышленного развития региона, ускорению трансформационных процессов в традиционных обществах и формированию общей советской идентичности. Экономические связи способствовали вестернизации культуры. Конец ХХ века ознаменовался становлением новых государств на постсоветском пространстве. Однако взаимосвязь Южной, Центральной, Северной частей Евразии оставалась неравномерной.



С принятием на глобальном уровне концепта о взаимосвязанности Южной и Центральной Азии ускоряется меридиональная интеграция по оси "Север – Юг", определяющим для региона "Центральная Евразия" остается его центральное положение в Евразии, где скрещиваются различные цивилизации: исламская в центральной части, конфуцианская на западе, индо-буддийская на юге, христианская на севере.



Принято называть "Центральной Евразией" постсоветскую часть Евразии, территорию Афганистана, северо-восточную часть Ирана, часть севера западной Индии до Аравийского моря, территория Пакистана до Аравийского моря, что отражает естественные культурно-цивилизационные и политико-географические основания региональной структуры. Данная "Вертикальная интеграция", очевидно, отвечает и интересам совместного развития стран Центральной Евразии.



Политические аспекты сближения Южной и Центральной Азии



Как считает Гюзель Майтдинова, политическому сближению "Южной" и "Центральной" Азии способствует общность угроз безопасности, связанных с религиозным экстремизмом и терроризмом, а также проблемы развития государств в изменяющемся глобальном мире и необходимость переформатирования связей в условиях регионализации. В новой системе международных отношений Центральной Евразии важная роль отводится коммуникационному сотрудничеству и вопросам интеграции.



С момента обретения суверенитета новые государства осознавали, что интеграционной основой для них может служить историческая общность различных народов, проживающих в регионе в течение многих веков, их культура, язык, религия, традиции, родственные связи. Кроме того, в историческом прошлом имеется опыт политической интеграции Южной и Центральной Азии.



С первых лет становления новых государств пришло осознание необходимости создания коммуникационной стратегии, учитывая, что существует большая коммуникационная взаимозависимость стран для обеспечения их выхода на международные рынки, а также необходимость региональной интеграции, учитывая, что в условиях глобализации на равных могут сотрудничать только большие сообщества.



В этом ключе надо рассматривать необходимость более тесной интеграции Северной, Южной и Центральной Азии. Если в 90-х годах прошлого века модели интеграции охватывали государства в основном только постсоветского пространства региона, то теперь ощутимо все большее стремление к укреплению геополитической целостности Центральной Евразии и пример тому – ШОС, которая включает в качестве членов и наблюдателей все ключевые государства Южной и Центральной Азии. Для реализации идеи более тесного взаимодействия Северной, Южной и Центральной Азии уже имеется политический инструмент – ШОС, совокупный потенциал членов и наблюдателей организации могут дать импульс для становления нового центрально-евразийского полюса мирового развития.



Роль коммуникаций в конструкте "Центральная Евразия"



По оценкам эксперта, в условиях формирования нового мироустройства и изменения баланса сил в мире в Центральной Евразии идет процесс укрепления разноуровневых связей государств региона и формирование новых форматов сотрудничества. В настоящее время центральноазиатские страны проходят этап модернизации, идут здесь процессы политических, экономических перемен, а также повышается уровень политической и экономической открытости, укрепляются основы внутрирегионального сотрудничества, усиливается торгово-экономическое сотрудничество, осваиваются новые формы и векторы взаимодействия, а также формируются современные транспортно-логистические системы, что содействует внутрирегиональной интеграции и межрегиональному сотрудничеству.



Все большую актуальность для государств Центральной Азии приобретает реализация евразийских проектов: многостороннее взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, ОИС, а также координация действий с внешними силами в форматах "центральноазиатской пятерки". Ключевую роль в системе современных межгосударственных отношений в постсоветской Азии играют Россия, Китай, Турция, Иран, а после вхождения в ШОС активизировали свое взаимодействие с новыми государствами Индия и Пакистан.



"В формировании новых коммуникационных узлов в Центральной Евразии важны Прикаспийский и Амударьинский трансграничный регионы, которые постепенно становятся международными центрами экономического взаимодействия Центральной Евразии.



В условиях регионализации вокруг Каспийского моря сформировался новый транскаспийский регион, а в Центральной Евразии формируется новый Амударьинский трансграничный регион. Важные геополитические перемены в Центральной Азии вносят открытие морского порта в Туркменбаши и использование потенциала казахского порта Актау в Каспийском море новыми государствами для выхода к морским коммуникациям по маршрутам Актау (или Турменбаши) – Баку – и далее, или же через иранский город Бендер-Энзели на Каспийском море транзитом через Иран в порт Чабахар, а также кратчайшего выход к российскому порту в Астрахани", – считает Г. Майтдинова.



Соб. корр. ФСК