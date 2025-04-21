В Казахстане внедряется метод сужения дороги для профилактики дорожно-транспортных происшествий

11:10 23.04.2025

В Казахстане сужают дороги



Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана для профилактики дорожно-транспортных происшествий (ДТП) внедряет новый подход. К этому специалисты пришли после анализа всех автодорог и определили наиболее аварийно-опасные участки, сообщает Zakon.kz.



Именно на этих отрезках внедряется новый подход – метод сужения дороги.



Согласно данным правоохранителей за 23 апреля 2025 года, он применяется в странах ОЭСР и США.



В МВД подчеркнули, что целью является не проверка, а исключительно профилактика.



На суженном участке водитель автоматически снижает скорость и становится внимательнее.



"Это делает проезд через опасную зону более безопасным. Полицейские проводят краткую профилактическую беседу, чтобы убедиться, что человек за рулем не устал и может продолжать путь".

Пресс-служба МВД РК



Кроме этого, для обеспечения порядка МВД активно применяет дроны и скрытое патрулирование.



19 апреля 2025 года стало известно о том, что участок республиканской дороги Костанай – Денисовка протяженностью 151 километр станет платным. Подробности можно прочитать по этой ссылке.



Анастасия Московчук