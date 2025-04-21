В Узбекистане приватизируют 29 госпредприятий. Среди них - UzAuto Motors, Mobiuz и Uzbekistan GTL

11:59 23.04.2025

29 госпредприятий Узбекистана приватизируют. Среди них - UzAuto Motors, Mobiuz и Uzbekistan GTL



В Узбекистане госдоли в 29 крупных предприятиях будут проданы на международном и отечественном рынках. В их числе - UzAuto Motors, Mobiuz, Uzbekistan GTL, тепловые электростанции и ТЭЦ, "Технопарк", Узбекский металлургический комбинат и другие.



В Узбекистане планируется приватизация 29 крупных государственных предприятий. Это предусмотрено постановлением президента от 21 апреля.



Для этого поручено привлечь авторитетные международные консультанты и выставить на публичные торги пакеты акций (доли) следующих компаний на международном и отечественных рынках:



Universal Mobile Systems (mobiuz)

UzAuto Motors

UzAuto Motors Powertrain

Узбекинвест

Узагросугурта

Uzbekistan GTL

Узбекгидроэнергокурилиш

Трансгазмахсускурилиш

Махсусэнергогаз

Туракурганская ТЭС

Новоангренская ТЭС

Ангренская ТЭС

Сырдарьинская ТЭС

Мубарекская ТЭЦ

Фергана ТЭЦ

Ташкентская ТЭЦ

Ташкентская ТЭС

Навоийская ТЭС

Тахиаташская ТЭС

Технопарк

Uzbek Leasing International

Узагролизинг

Ташкентский тракторный завод

Шерабадский цементный завод

Йулкурилиш

Узсувкурилиш

Шаргункумир

Узметкомбинат

Навоийазот



При этом государственные доли в компаниях, переданные в доверительное управление, в первую очередь будут выставляться на продажу по оценочной стоимости управляющим.



Пакеты акций, переданные в уставный капитал Национального инвестиционного фонда, будут реализовываться АУГА совместно с этим фондом в рамках публичных торгов единым пакетом. Вырученные средства будут распределяться пропорционально количеству реализованных акций.



При этом доли в уставных капиталах предприятий с государственным участием, переданные хозяйственным обществам, будут уменьшаться на сумму остаточной (балансовой) стоимости переданных активов.



Решения о выставлении активов на торги принимает Госкомиссия по приватизации во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, с учетом финансовых условий действующих заемных соглашений предприятий с участием государства.



Кроме того, документом устанавливается порядок выставления и реализации госпредприятий на международных открытых торгах.



Министерство экономики и финансов будет разрабатывать модели и графики приватизации с учетом международной рыночной конъюнктуры, производственных мощностей и интереса стратегических инвесторов. Эти документы будут представляться на утверждение Государственной комиссии по приватизации.



Агентство по управлению государственными активами привлечет к организации торгов авторитетные международные профессиональные организации и юридических консультантов.



Компания UzAssets Investment Company или само агентство смогут без проведения обязательной экспертизы заключать договоры с оценочными компаниями из числа "большой четверки", отобранными по лучшим предложениям.



Оценка, подготовленная международными организациями, будет использоваться как ориентир при формировании стартовой цены на торгах, даже если она не соответствует требованиям национальных стандартов оценки.



Экспертиза отчетов оценочных организаций больше не требуется, при этом зафиксированная в них цена будет использоваться как базовая для определения стартовой стоимости.



Государственная комиссия по приватизации утвердит модели и графики приватизации и будет координировать весь процесс продаж.



В рамках этого постановления президент Узбекистана также утвердил график проведения публичного и вторичного размещения акций (IPO и SPO) 12 крупных госкомпаний, включая Навоийский и Алмалыкский ГМК, авиакомпанию Uzbekistan Airways, "Узбектелеком" и Национальный инвестфонд. Если изначально планировалось выставить 2−5% акций, то теперь 10−25%.