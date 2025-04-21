Президент Узбекистана принял главу МИД РФ

17:50 23.04.2025

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым рост товарооборота, превысившего по итогам прошлого года $10 млрд, и инвестиций, а также взаимодействие в области культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта и туризма.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 23 апреля принял делегацию Российской Федерации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, пребывающим в Самарканде с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.



