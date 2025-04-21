|Президент Узбекистана принял главу МИД РФ
17:50 23.04.2025
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым рост товарооборота, превысившего по итогам прошлого года $10 млрд, и инвестиций, а также взаимодействие в области культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта и туризма.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 23 апреля принял делегацию Российской Федерации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, пребывающим в Самарканде с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.
В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.
Отмечался рост товарооборота - в 2024 году он превысил 10 млрд долларов - и инвестиций, усиление коопераций регионов и ведущих промышленных предприятий. Сейчас в Узбекистане, по данным МИД России, работает более 3000 предприятий с российским участием - это 22% от действующих в стране компаний с иностранным капиталом. Инвестиции РФ в экономику Узбекистана превышают 13 млрд долларов.
Реализуется 115 инвестпроектов с российским участием, а также 37 проектов по организации поставок различных товаров. Присутствие в Узбекистане развивают российские ритейлеры и компании сектора электронной торговли - "Магнит", Ozon и Wildberries.
Президент Узбекистана также обсудил с министром иностранных дел РФ взаимодействие в области культуры, искусства, науки, образования, здравоохранения, спорта и туризма, говорится в сообщении.
Состоялся также обмен мнениями по аспектам региональной и международной повестки.