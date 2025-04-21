Лаврова удивило отсутствие надписи на русском на Вечном огне в Самарканде

18:05 23.04.2025

Лавров обратил внимание на надписи на памятнике в Самарканде



САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на надпись на английском языке на памятнике "Скорбящая мать" в Самарканде.



По бокам памятника расположены две надписи - одна на узбекском, вторая на английском. После возложения цветов к Вечному огню у монумента министр обменялся несколькими словами с представительницей узбекистанской стороны.



"Как к вам англичан занесло? Я смотрю, на английском надпись", - спросил он.



