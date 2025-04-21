|Лаврова удивило отсутствие надписи на русском на Вечном огне в Самарканде
18:05 23.04.2025
Лавров обратил внимание на надписи на памятнике в Самарканде
САМАРКАНД, 23 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на надпись на английском языке на памятнике "Скорбящая мать" в Самарканде.
По бокам памятника расположены две надписи - одна на узбекском, вторая на английском. После возложения цветов к Вечному огню у монумента министр обменялся несколькими словами с представительницей узбекистанской стороны.
"Как к вам англичан занесло? Я смотрю, на английском надпись", - спросил он.
"На всех языках тут, в принципе. Город туризма", - ответила она.
"Русского не вижу", - ответил министр.
Министр прибыл в Самарканд накануне вечером, в среду у него запланированы встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и переговоры с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым.