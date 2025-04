Казахстанцам пора на родину? Что происходит в США после новых правил Трампа

18:13 23.04.2025 Аружан Дарибай

Корреспондент



С возвращением Дональда Трампа в Белый дом миграционная политика США резко ужесточилась - и не в пользу мигрантов. Уже в первые недели нового президентского срока были отменены программы, ранее позволявшие иностранцам легально попадать в страну или просить убежища. Под ударом оказались тысячи людей, включая граждан Казахстана. Подробнее - в материале Tengrinews.kz.



Казахстанцам рекомендуют вернуться добровольно



На днях посольство Казахстана в Вашингтоне призвало сограждан, которым вынесено решение о депортации, воспользоваться возможностью добровольного возвращения на родину, чтобы избежать штрафов и других санкций. Сделать это рекомендуется как можно скорее.



Тем, кто решит добровольно покинуть страну, предлагаются:

- возможность выбора рейса;

- отсутствие задержания правоохранительными органами;

- сохранение заработанных средств и имущества;

- финансовая помощь на приобретение билета, если своих средств нет;

- возможность легального возвращения в США в будущем.



Тем, кто решит остаться вопреки решению суда, грозят серьезные последствия.



Жесткие санкции к нелегалам



Если гражданин отказывается от добровольного возвращения, в отношении него начнут действовать жесткие меры.



В первую очередь - немедленная депортация без времени на сборы. Сотрудники Министерства внутренней безопасности США будут задерживать без предварительного уведомления.



Также предусмотрены штрафы и санкции. Если человек не уехал, несмотря на решение суда, ему может быть назначен штраф - 998 долларов в день с учетом предыдущих лет. В некоторых случаях сумма может достигать миллиона долларов. При невозможности уплаты возможно изъятие имущества в пользу государства.



Кроме того, за непредоставление информации через CBP Home может быть назначен дополнительный штраф - от 1000 до 5000 долларов. Повторный въезд в США в будущем также будет закрыт.



Отмена CBP One и проблемы на границе



Одним из первых решений Трампа после вступления в должность стала отмена права на получение убежища на границе. Также была прекращена работа мобильного приложения CBP One, через которое мигранты ранее могли записаться на пересечение границы США из Мексики.



Теперь на южной границе США образовалось скопление мигрантов из разных стран, среди них и жители СНГ, оказавшиеся в ситуации полной неопределенности.



"Каждое утро как лотерея": личный опыт мигранта



Граждане Казахстана, уже получившие убежище в США, отказались от интервью, опасаясь за свою безопасность. Однако своей историей поделился 33-летний гражданин Кыргызстана Бекзат (имя изменено), получивший убежище в 2023 году.



"Из Кыргызстана я вылетел в Турцию, затем через Испанию добрался до Никарагуа и прибыл в Мексику. Добравшись до Тихуаны, я зарегистрировался в CBP One и выбрал дату перехода границы. Каждое утро как лотерея: мы открывали приложение и надеялись, что сегодня повезет. Иногда оно просто не работало. Но самое тяжелое - это постоянное ожидание. У меня почти не осталось денег, и я сильно переживал, что не смогу дождаться даты перехода границы", - вспоминает он.



В Тихуане Бекзат провел почти два месяца. Все это время он жил в приюте, спал на полу вместе с десятками других мигрантов. Все это время он не знал, сможет ли попасть в США, или его депортируют.



"Я уехал не из-за бедности, а потому что боялся за свою жизнь. Мне угрожали, я не чувствовал себя в безопасности на родине. Когда мне разрешили перейти границу, я просто шел вперед, не оглядываясь", - рассказывает мужчина.



После пересечения границы Бекзата поместили в миграционный центр, где он провел девять суток. С помощью благотворительной организации Бекзат добрался до Чикаго, где вскоре устроился на работу и обратился за юридической помощью. В 2023 году ему официально предоставили убежище.



Статистика задержаний и депортаций казахстанцев



По данным Иммиграционной и таможенной службы США, за девять месяцев 2024 года были арестованы 13 казахстанцев. Всего с октября 2020 по сентябрь 2024 года задержаны 106 казахстанцев, преимущественно в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско. За аналогичный период депортировано 63 человека, из которых 23 - в 2024 году.



Для сравнения: за тот же период арестовали -

- россиян - 1 407;

- узбекистанцев - 749;

- украинцев - 344;

- кыргызстанцев - 74;

- мексиканцев - 143 986.



От мягкой политики Байдена к жесткой линии Трампа



При Джо Байдене миграционная политика была более мягкой. В частности, было введено приложение CBP One, гуманитарные программы расширены, а количество депортаций сокращено.



Трамп же восстановил программу "Оставайтесь в Мексике", прекратил практику отпускать задержанных мигрантов до суда и ужесточил процедуры получения убежища. Теперь рейды и депортации стали приоритетом властей.



Также больше нельзя использовать приложение CBP One. Въезд без визы - даже при наличии угрозы или преследования - больше не дает автоматического права на убежище.



Что делать казахстанцам в США: рекомендации юриста



На фоне этих изменений корреспондент Tengrinews.kz также поговорила с иммиграционным юристом Данияром Нуртаевым, чтобы выяснить, что делать казахстанцам, находящимся в США.



По его словам, для казахстанцев в США сейчас как никогда важно оставаться в легальном статусе.



"Поддержание легального статуса раньше было крайне важно, а сейчас это суперважно. Если у вас нелегальный статус, то это автоматом ведет к депортации", - рассказал Нуртаев.



С закрытием CBP One мигранты лишились последнего легального способа въезда через Мексику. По словам юриста, сложилась ситуация, что сейчас невозможно приехать на территорию США через Мексику легально.



"Программа прекратила свое существование, и соответственно, законных способов перейти границу через Мексику не осталось. Но что с вами точно произойдет - вы автоматом попадаете в detention center (центр содержания мигрантов)", - пояснил он.



"Скорее всего, все суды у вас будут проходить там. Если вы не сможете доказать, что у вас были веские основания для бегства из своей страны, реально обоснованный страх преследования, вас депортируют практически сразу. Даже если вы сможете доказать это, у вас будут очень большие проблемы из-за того, что вы нелегально попали на территорию США", - пояснил юрист.



Суды стали строже



По словам юриста, судебные процедуры ужесточились, патрули на границе усилены, а судьи, ранее благосклонные к мигрантам, массово увольняются.



"Административные процессы полностью усиливаются, и шансы на положительный исход уменьшаются", - отметил эксперт.



Кого коснутся новые правила Трампа



Для сотен казахстанцев, застрявших в ожидании очереди, новые правила Трампа создали практически безвыходную ситуацию. При любых нелегальных действиях грозит депортация. Попасть легальным способом в США можно только через визу. При этом крайне важно не нарушать визовые правила.



Любая попытка пересечь границу вне официальных процедур - это риск не только депортации, но и дальнейших ограничений. Даже при наличии уважительных причин рекомендуется действовать строго в рамках закона и консультироваться с иммиграционными адвокатами. Информация, представленная в материале, носит разъяснительный характер.



Как утверждает юрист, для попавших в США вне программы CBP One существует только один способ избежать депортации.



"Необходимо документально доказать, что у вас не было реальной возможности ждать своей очереди в CBP One и вы были вынуждены пересечь границу нелегально", - добавил эксперт.



Человеку нужно доказать, что у него не было реальной возможности оставаться в Мексике дольше по следующим причинам:

- закончились финансовые средства на проживание;

- возникли серьезные медицинские проблемы;

- возникла угроза личной безопасности.



"Важно показать, что человек оставался в Мексике столько, сколько позволяли обстоятельства, и все это время предпринимал попытки воспользоваться CBP One, но вынужден был пересечь границу без разрешения по объективным, не зависящим от него причинам", - пояснил юрист.



На кого не повлияют новые правила Трампа



Юрист подчеркнул, что граждане Казахстана, находившиеся в США легально на момент 20 января 2025 года, защищены от новых правил.



"Если они попали на территорию США законно, прошли через CBP One, подали на политическое убежище вовремя, ничего с ними не произойдет", - подчеркнул Нуртаев.



Эксперт рекомендует казахстанцам, попавшим в сложную ситуацию, не подвергать себя риску и вернуться на родину. Альтернативный вариант - подать законное заявление на визу.



Студентам нечего бояться?



Данияр Нуртаев отмечает, что для студентов из других стран ничего не меняется.



"Трамп всегда говорил, что его интересуют люди, которые приезжают по принципу merit-based (новая система отбора мигрантов в США, основанная на заслугах - прим.). Merit - это те люди, которые действительно несут какую-то пользу для США", - пояснил он.



Во время предвыборной кампании Трамп обмолвился о том, что будет выдавать грин-карты тем студентам, которые окончили бакалавриат на территории США. Однако, как поясняет эксперт, пока это остается лишь предвыборным обещанием американского лидера.



"Если студент получил визу F1 (студенческая виза для обучения в США - прим.), приехал в сроки и у него все хорошо, то ничего с ним не произойдет".



Казахстан не входит в "список Трампа"



Казахстан не входит в список стран, "опасных для США", отмечает юрист.



"Существует неофициальный список стран, "опасных для США". Одно из ведущих мест в этом списке занимают другие страны Центральной Азии. Потому что большинство людей, которые приезжают из этих стран, нарушают иммиграционное законодательство, обходили CBP One, приезжали по 220-й форме ("подписка о невыезде" для мигрантов, которых поймали на нелегальном пребывании - прим.)", - пояснил он.



Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа намерена депортировать из США до миллиона нелегальных мигрантов в течение первого года его нового президентского срока.



Вопрос мигрантов касается и казахстанцев. Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров рассказал о казахстанцах, нелегально находящихся в США.



Напомним: посольство Казахстана в США сделало заявление в связи с ужесточением миграционной политики Штатов, которая нацелена на укрепление безопасности границ и сокращение нелегальной миграции.



Следует отметить, что 24 января 2025 года возникли проблемы с приемом заявлений на визы в посольстве США в Астане. Источник - Tengrinews.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745421180





