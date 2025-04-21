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Среда, 23.04.2025
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"Западные партнеры" таскают каштаны не первый век: вспомним Берлинский конгресс 1878 года (уроки истории)
19:03 23.04.2025

Вспомним "Берлинский конгресс" 1878 года. По результатам русско-турецкой войны 1877-1878 гг, был подписан Сан-Стефанский мирный договор. Что он из себя представлял? Для понимания: Россия завоевала почти всю европейскую часть Османской империи и только Константинополь не был взят из-за вмешательства западных держав. Россия в Сан-Стефанском договоре с Турцией попыталась зафиксировать достигнутые успехи, а Турция была вынуждена принять максимальные российские требования.

Однако Великобритания и Франция видели в столь значительном возрастании российского могущества ущерб своим интересам и выслали средиземноморские флоты к проливам, чтобы продемонстрировать присутствие. Австро-Венгрия и Англия выступили также против национального освобождения славянских народов Балканского полуострова, особенно – образования там крупного славянского государства (Болгарии).

По итогу всех этих "телодвижений" Запада был созван конгресс в Берлине. В результате беспрецедентного давления, в том числе и угрозы военной интервенции со стороны коалиции западных держав, Россия была вынуждена признать Сан-Стефан предварительной договоренностью и отказаться от части закрепленных в нем положений.

А теперь – изюминка. Читаем в Рувики:

Англия подписала секретный договор с Турцией об оборонительном союзе – Кипрскую конвенцию, по которой Великобритания получила право на оккупацию Кипра и право на контроль проведения турецким правительством реформ в Малой Азии. Англия же обязалась отстоять "силой оружия" границы в Азии, если Россия потребует их исправления вне пределов, определенных в Сан-Стефано.



Никаких ассоциаций и аналогий не возникает с событиями на Украине сегодня? Смотрите: Россия воевала с Османами. Залила Европу кровью своих солдат и офицеров. Победила, напугав Стамбул до икоты, после чего турки были готовы почти на все, лишь бы…

Но тут вмешались западные державы. В результате Россия "утерлась", получив по минимуму, отнять который было бы уже реальным "casus belli". Англия выторговала на этом страхе у турок право ввести свои войска на Кипр и перекроить внутриполитическую жизнь османской империи под себя. То есть воевали мы, победили мы, а англосаксы получили все то, что обычно и получает победитель. Не пролив ни капли крови своих солдат.

И это мы еще не акцентируем внимание на то, что Осман подталкивала к войне и вооружала как раз Британия (чередуясь с Францией и Германией в разные годы¸ но все и всегда – против России). Скажете – сейчас не так? Да точно так же. Запад сам спровоцировал этот конфликт и теперь дружно и вдохновенно "пилит" украинские активы, кинув России как кусок с барского стола то, что мы и сами уже взяли.

Не пора ли учитывать исторические прецеденты в процессе выстраивания взаимоотношений с "западными партнерами"? Тем более такой пример не единичен. Кому интересно, поищите данные об Ункяр-Искелесийском договоре 1833 года между Османской и Российской империями. И о его судьбе. И многое встанет на свои места. Во всяком случае придет понимание, что наши "западные партнеры" путем манипулятивного мошенничества таскают каштаны из огня руками России уже не первый век. Причем, используя одни и те же приемы.

Может, хватит?

Источник - Doctor
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