"Западные партнеры" таскают каштаны не первый век: вспомним Берлинский конгресс 1878 года (уроки истории)

19:03 23.04.2025

Вспомним "Берлинский конгресс" 1878 года. По результатам русско-турецкой войны 1877-1878 гг, был подписан Сан-Стефанский мирный договор. Что он из себя представлял? Для понимания: Россия завоевала почти всю европейскую часть Османской империи и только Константинополь не был взят из-за вмешательства западных держав. Россия в Сан-Стефанском договоре с Турцией попыталась зафиксировать достигнутые успехи, а Турция была вынуждена принять максимальные российские требования.



Однако Великобритания и Франция видели в столь значительном возрастании российского могущества ущерб своим интересам и выслали средиземноморские флоты к проливам, чтобы продемонстрировать присутствие. Австро-Венгрия и Англия выступили также против национального освобождения славянских народов Балканского полуострова, особенно – образования там крупного славянского государства (Болгарии).



По итогу всех этих "телодвижений" Запада был созван конгресс в Берлине. В результате беспрецедентного давления, в том числе и угрозы военной интервенции со стороны коалиции западных держав, Россия была вынуждена признать Сан-Стефан предварительной договоренностью и отказаться от части закрепленных в нем положений.



А теперь – изюминка. Читаем в Рувики:



Англия подписала секретный договор с Турцией об оборонительном союзе – Кипрскую конвенцию, по которой Великобритания получила право на оккупацию Кипра и право на контроль проведения турецким правительством реформ в Малой Азии. Англия же обязалась отстоять "силой оружия" границы в Азии, если Россия потребует их исправления вне пределов, определенных в Сан-Стефано.



