ВС РФ штурмуют последнее подконтрольное ВСУ село в Курской области – итоговая сводка Readovka за 23 апреля

00:01 24.04.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 23 апреля в разрезе СВО. Русские войска начали штурм последнего села в Курской области, остающегося под контролем ВСУ. Незалежная запустила несколько БПЛА по ОЭЗ "Алабуга" в надежде немедленно сорвать производство новых реактивных "Гераней", летающие бомбы противника сбиты. Переговоры в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта на Украине сорваны.



Эпилог битвы



