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ВС РФ штурмуют последнее подконтрольное ВСУ село в Курской области – итоговая сводка Readovka за 23 апреля
00:01 24.04.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 23 апреля в разрезе СВО. Русские войска начали штурм последнего села в Курской области, остающегося под контролем ВСУ. Незалежная запустила несколько БПЛА по ОЭЗ "Алабуга" в надежде немедленно сорвать производство новых реактивных "Гераней", летающие бомбы противника сбиты. Переговоры в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта на Украине сорваны.

Эпилог битвы



После освобождения Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря и занятия господствующих высот ВС РФ получили возможность поставить точку в боях за Курскую область. Начался штурм села Горналь – последней позиции ВСУ. Противник, несмотря на бесперспективность обороны, не собирается сдаваться. Украинская армия хочет выиграть время для подготовки позиций уже на территории Сумской области. В условиях дефицита войск единственное, на что может надеяться неприятель, – это на качественные укрепления, которые способны компенсировать дисбаланс сил. Логичный вопрос – а разве ВСУ и гражданские инженеры прежде не занимались фортификацией украинского приграничья? Конечно занимались, но многие военные незалежной уже успели пожаловаться на то, что хотя с технической точки зрения укрепления весьма качественные, но с тактической они вообще бесполезны. Поэтому необходима работа над ошибками, которую неприятель сейчас проводит.

Так или иначе село Горналь в ближайшее время будет освобождено. В свою очередь, Олешня уже перешла под контроль ВС РФ. Но нашим подразделениям после освобождения последнего населенного пункта в Курской области предстоит еще зачистка округи – лесных массивов и сухих балок.

В Краснояружском районе Белгородской области ВСУ в очередной раз попытались атаковать Демидовку и Поповку, но безуспешно. Это подтверждает тот факт, что неприятель готов к большим потерям, чтобы и далее растягивать ГрВ "Север" по линии границы. Данная тактика говорит о том, что на данный момент ВСУ не готовы к концентрированному удару русской армии. По всей видимости, противник пытается "выиграть" время для подготовки обороны Сумской области.

Быстрая реакция как признание высшей степени уязвимости

Сегодня ВСУ попытались нанести удар дронами-камикадзе типа Foxbat (переоснащенный самолет А-22 компании "Аэропракт") по объектам особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Все 4 летающие бомбы были своевременно сбиты. Именно там расположен один из производственных комплексов БПЛА "Герань".

Вчерашний дебют реактивных "Гераней-3", ударивших по складам с военным имуществом и другим объектам в Одессе и в Харькове, по всей видимости, вызвал у противника серьезнейшие опасения. "Герань-3" по сравнению с предыдущей моделью на порядок быстрее, высотнее, несет большую БЧ, что делает противодействие ей затруднительным без расхода драгоценных ЗУР. В Киеве поняли, что при таких делах необходимо что-то предпринимать и причем срочно. Вот противник и отреагировал запуском дальних БПЛА, но без результатов. Стоит предположить, что ВСУ нарастят интенсивность атак на производство "Гераней" в Татарстане. Но наши силы ПВО сегодня показали, что готовы к подобному развитию событий.

Конец без начала "лондонского формата"

Переговоры между главами МИД Украины, Британии, Франции, Германии и США, которые должны были состояться сегодня в Лондоне, сорваны.

Причин резкой отмены консультаций на высшем уровне много: начиная с категорического нежелания незалежной признавать новые границы РФ и заканчивая абсурдными требованиями Киева сначала прекратить боевые действия, а уже потом договариваться.

Нельзя также не упомянуть и то, что позиция США в некотором роде исключает "европейскую коррекцию". Ведь лондонская встреча на самом деле преследовала цель попытаться обеспечить и участие европейских игроков как полноценных переговорщиков. То есть усилить позицию Зеленского командой поддержки. Но дипломатическая игра Старого Света провалилась. США просто отказались выслушивать позицию незалежной в присутствии своих союзников, которым для вида пришлось бы "кивнуть" из солидарности в рамках НАТО. А это был бы удар по политике Трампа и его имиджу, Госдеп просто не мог допустить такого.

Не будет лишним заметить и последствия этой отмены. Председатель Совета Федерации Матвиенко заявила, что Россия в принципе не будет участвовать в переговорах, где на повестке дня стоит ввод европейского контингента на Украину. Таким образом, "лондонский формат" можно хоронить еще до старта.

Вчера, 22 апреля, главным событием дня стали активные действия ВС РФ по созданию восточной дуги охвата Мирнограда на Покровском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745442060


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