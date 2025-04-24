В Казахстане проживают 123 этнические группы и 40 тыс. этнических кыргызов

00:07 24.04.2025

В Казахстане проживают представители 124 этнических группы, - Ассамблея народов Казахстана

24 апреля 2025



Бишкек (АКИpress) – Журналисты в ходе пресс-тура в честь 30-летия Ассамблеи народов Казахстана посетили Дом дружбы в Астане.



Пресс-тур организован Министерством иностранных дел РК. В нем принимают участие журналисты из Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, России, Южной Кореи.



В Доме дружбы руководитель Дома Нуралы Айдашев и другие сотрудники провели представителям СМИ экскурсию, рассказали и показали этнокультурные центры, их там 23.



Как сообщила AKIpress председатель научно-экспертного совета Ассамблеи народов Казахстана Айгуль Садвакасова, по итогам переписи населения 2021 года в РК проживают представители 124 этнических групп.



Самые крупные из них имеют свои этнокультурные объединения. В стране 28 республиканских этнокультурных объединений. По Казахстану с учетом регионов их более тысячи, сказала она.



"Основная миссия Ассамблеи – развитие гражданского диалога. Этнокультурные объединения - это институты гражданского общества, это неправительственные организации, а Ассамблея создает возможности для диалога между неправительственным сектором и государством. Ассамблея сама не является государственным органом, ее возглавляет президент, в структуре администрации президента есть секретариат, но специального государственного органа нет. В составе правительства вопросами межэтнических отношений занимается Министерство культуры и информации, а на местах акимы регионов.



Ассамблея способствует реализации государственной этнополитики, то есть это сохранение общественной стабильности, недопущение конфликтов, развитие языков, культуры, традиций", - сказала она.



По словам Садвакасовой, этнокультурные объединения регистрируются в органах юстиции, потом проходят общественную аккредитацию в Ассамблее.



Есть общие проекты, которые осуществляет Ассамблея:



- Изучение государственного языка,

- Ассоциации творческих коллективов Ассамблеи,

- Созданы научно-экспертные группы,

- Создан Совет этномедиации,

- Совет матерей,

- Совет аксакалов.



Представитель АНК также рассказала о демографии Казахстана. По ее словам, сейчас в стране хороший демографический рост.



"Больше половина казахстанцев родились после независимости, формируя новые ценности и отношения. Ассамблея помогает мотивировать в них ценности взаимоуважения, толерантности, патриотизма. Все эти направления развиваются через АНК" , - отметила она.



Садвакасова рассказала, что в период обретения независимости в Казахстане проживали более 16 млн человек, после обретения независимости из-за миграции к 1999 году население РК сократилось до 14,5 млн человек. На сегодняшний день в стране проживают более 20 млн человек, идет рост за счет естественной рождаемости при этом этническая численность сохраняется – 124.



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В Казахстане проживают более 40 тыс. этнических кыргызов,- Ассоциация кыргызов РК

24 апреля 2025



Бишкек (АКИpress) – В Казахстане проживают более 40 тысяч этнических кыргызов. Об этом AKIpress рассказал председатель Ассоциации кыргызов Казахстана Шавкат Исмаилов в ходе пресс-тура в честь 30-летия Ассамблеи народов Казахстана в Астане.



"В 1999 году, по данным переписи, проживало 10 тысяч, за это время кыргызский этнос вырос в 4 раза", - сказал Исмаилов.



Кроме этого, около 15 тысяч граждан Кыргызстана имею вид на жительство в Казахстане, трудовых мигрантов 30-50 тысяч в зависимости от сезона, отметил он.



В основном сфера занятости - это торговля, малый и средний бизнес, сфера услуг, общественное питание.



"В последние годы увеличивается количество кыргызов, задействованных в бизнесе, они создают юридические лица, фирмы, компании и продолжают работать в Казахстане. Очень много молодежи на позициях топ-менеджеров в компаниях, нацкомпаниях, госструктурах, в правоохранительных органах. У меня есть все эти данные, мы все это мониторим.



Очень интересный сегмент в сфере культуры. Очень много кыргызов в шоу-бизнесе, несколько режиссеро-кыргызов работают в театре", - сказал он.



По всему Казахстану есть 11 этнокультурных объединений кыргызов.



"В структур АНК есть региональные этнокультурные объединения в каждой области или городе. В регионах Казахстана созданы и действуют в рамках АНК 11 этнокультурных объединений кыргызов. Вот уже 2 года как мы объединились в Ассоциацию кыргызов Казахстана.



Работа Ассоциации позволяет представлять кыргызов на уровне не только города или области, а республики. Через Ассоциации мы имеем коммуникации с правительством, Аппаратом президента, другими министерствами и ведомствами.



Например, раньше в документах кыргызов писали "киргиз", мы предоставили историческую справку и этот вопрос в 2015 году вывели в парламент, тогда от Ассамблеи было 7 депутатов и один из них поднял этот вопрос, и после этого приняли решение Минюст и МВД обязали писать не "киргиз", а "кыргыз", - рассказал Исмаилов.