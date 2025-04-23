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"Челночная дипломатия" национального лидера Туркменистана, - Виктория Панфилова
00:15 24.04.2025

"Челночная дипломатия" Гурбангулы Бердымухамедова
Национальный лидер Туркменистана предлагает соседям совместно противостоять глобальным вызовам

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
23.04.2025

Председатель Халк Маслахаты (парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов продолжает свое центральноазиатское турне. 23 апреля он прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом, в Самарканде провел официальные переговоры с президентом Шавкатом Мирзиеевым. Предшествующие визиты в Киргизию и Казахстан примечательны тем, что Бердымухамедов посетил не столицы этих стран, а места, имеющие особое значение для тюркского мира. Этот факт, наряду с обсуждением вопросов экономической и геостратегической политики с Садыром Жапаровым и Касым-Жомартом Токаевым, придает турне особый политический подтекст.

Гурбангулы Бердымухамедов, несмотря на официальную передачу власти сыну Сердару (Сердар Бердымухамедов – президент Туркменистана), сохраняет активное участие в политической жизни страны, особенно в вопросах регионального сотрудничества в Центральной Азии. Подтверждением тому служат его визиты в страны региона. В Казахстане он посетил не столицу Астану, а областной город Туркестан, считающийся духовным центром тюркского мира. В частности, Гурбангулы Бердымухамедов посетил одну из величайших духовных святынь тюркского мира – мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Киргизии Бердымухамедов побывал в Чолпон-Ате, культурном сердце страны, где расположен комплекс "Рух-Ордо", позволивший ему глубоко ознакомиться с историей и традициями киргизского народа.

"Геополитическая ситуация вокруг Центральной Азии становится все более сложной и многогранной. Регион сталкивается с рядом разноплановых вызовов, требующих взвешенного и согласованного ответа со стороны центральноазиатских государств. Среди этих вызовов можно выделить некоторые, например проблематику Турецкой Республики Северного Кипра, которая продолжает оказывать влияние на региональную стабильность, и тарифные санкции со стороны США, несущие потенциальные экономические риски, сближение с ЕС и странами Персидского залива. В этой связи особую важность приобретает выработка консолидированной позиции стран Центральной Азии", – сказал "НГ" заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, в последнее время ведется активный диалог на высшем уровне между центральноазиатскими государствами.

Напомним, что по итогам первого саммита "Центральная Азия – Европейский союз", прошедшего 3–4 апреля в Самарканде, лидеры ЕС, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подписали совместную декларацию, выразив приверженность резолюциям СБ ООН, согласно которым провозглашение независимости Северного Кипра, населенного турками, считается нелегитимным. Резкая реакция Анкары последовала незамедлительно. Турецкие СМИ и эксперты назвали решение стран Центральной Азии "ударом по тюркскому единству". Министр транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Эрикчи потребовал от Анкары принять ответные меры в отношении стран Центральной Азии.

"Регулярные встречи глав государств свидетельствуют о стремлении к совместному поиску решений наиболее актуальных проблем. Предстоящая встреча с участием Туркменистана, традиционно придерживающегося нейтралитета, вероятно, послужит площадкой для неформального обсуждения общих подходов к острым вопросам региональной и глобальной повестки дня. Такой формат позволяет более открыто и конструктивно обменяться мнениями и найти точки соприкосновения по ключевым вопросам, что способствует укреплению взаимопонимания и сотрудничества в регионе", – подчеркнул Притчин.

В первую очередь обсуждалось торгово-экономическое сотрудничество. Касым-Жомарт Токаев предложил довести товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном до 1 млрд долл. В планах двух стран стратегически важные проекты в газовой отрасли и транспортно-логистической сфере.

Садыр Жапаров отметил положительную динамику в торговле между Киргизией и Туркменистаном и предложил Гурбангулы Бердымухамедову создать совместный киргизско-туркменский фонд развития – по примеру таких же фондов, которые Бишкек уже запустил вместе с Россией, Венгрией, Узбекистаном и Азербайджаном. Бердымухамедов, в свою очередь, заявил о готовности к более тесному сотрудничеству.

С президентом Шавкатом Мирзиеевым Аркадаг (покровитель – титул Гурбангулы Бердымухамедова) встретился в Самарканде вечером 23 апреля. В повестке переговоров – дальнейшее укрепление узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширение многопланового сотрудничества прежде всего в политической, межпарламентской, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах. Эти поездки свидетельствуют о том, что Бердымухамедов-старший продолжает играть важную роль в формировании внешней политики Туркменистана и укреплении его связей с соседями.

Интригующим остается вопрос о возможном визите Гурбангулы Бердымухамедова в Таджикистан. Логика его центральноазиатского турне с акцентом на тюркское наследие позволяет предположить, что местом встречи в случае ее проведения станет Худжанд – город на севере страны, где переплетаются богатая тюркская история и присутствие значительной узбекской диаспоры. Это гармонично вписалось бы в тюркский контекст поездок национального лидера Туркменистана.

На этом фоне обращает на себя внимание сообщение о возобновлении с 1 мая прямых рейсов авиакомпании "Туркменистан" в Москву (после перерыва с декабря прошлого года) и о возможном снижении количества рейсов Turkish Airlines в Ашхабад. Дипломатическая активность Бердымухамедова приобретает еще более интересный оттенок.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1745442900


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