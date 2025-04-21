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Уроженка Душанбе Анастасия Магамедова представит Таджикистан на конкурсе Шопена
00:45 24.04.2025

Анна Мифтахова, Asia-Plus

Она станет первым конкурсантом из республики за всю историю его проведения.

Она родилась в Душанбе, в детстве переехала в США, а теперь учится в Париже. Сейчас пианистка Анастасия Магамедова готовится к отборочным соревнованиям для участия в Международном конкурсе Шопена в Варшаве, но, несмотря на занятость, смогла уделить немного времени "Азия-Плюс".

"Конкурсы – это не всегда предсказуемо, но они создают важную платформу для будущих возможностей. Свое участие в конкурсе я бы посвятила моей семье – за их неизменную поддержку, веру и любовь. Я давно работаю над произведениями Шопена, но сейчас необходимо более глубокое погружение в стиль и выразительность его музыки.



В моей конкурсной программе прозвучат: Скерцо №1, Этюды Op.25 №5 и №11, Мазурка Op.30 №4 и Ноктюрн Op.55 №2 ми-бемоль мажор. Подготовка требует невероятной концентрации как музыкальной, так и эмоциональной", – говорит Анастасия Магамедова.

Конкурс имени Фредерика Шопена – один из самых престижных и значимых для каждого пианиста. По словам Анастасии, это не просто музыкальное событие, а важнейшая веха развития в жизни любого музыканта, посвятившего себя творчеству композитора.

"Я родилась в Душанбе, и там начинала..."

Отборочные соревнования для участия в XIX Международном конкурсе имени Фредерика Шопена пройдут в Варшаве с 23 апреля по 4 мая 2025 года, в рамках которых каждый из 160 участников выступит с 30-минутной сольной программой.

Выступления будут оцениваться отборочным жюри, состоящим из выдающихся пианистов и педагогов. Лучшие 80 участников примут участие в финале конкурса, который пройдет в октябре этого года. Кстати, Анастасия станет первым конкурсантом из Таджикистана за всю историю его проведения.

"Я родилась в Душанбе, где начала заниматься музыкой, получив фундаментальное базовое музыкальное образование. Поэтому я, конечно, буду представлять Таджикистан, впрочем, как и на всех других международных конкурсах. Недавно после моего сольного концерта в Чикаго в одной из газет я увидела заголовок: "Таджикская пианистка дарит захватывающий вечер Бетховена, Шопена и не только..." и я горжусь тем, что всегда представляю страну, которая дала мне так много", – рассказывает Анастасия.

Часть подготовки девушки проходила в Англии, в рамках фестиваля IMS Prussia Cove, где Анастасия выступала и обменивалась идеями с выдающимися музыкантами. Сейчас, находясь в Париже, она продолжает подготовку к предстоящему конкурсу, включающую как индивидуальные занятия, так и мастер-классы с наставниками-педагогами – известными французскими музыкантами Итамар Голан (Itamar Golan) и Сиприен Кацарис (Cyprien Katsaris).

"Я искала себе педагога во время прогулок"

Анастасия Магамедова родилась в Душанбе 20 января 1998 года. Интерес к фортепиано проявила в 3 года, увидела рояль на сцене музыкальной школы, в которой учился ее брат Артур Магамедов, и тоже захотела заниматься музыкой.

Конечно, родители восприняли это как обычную детскую фантазию, вот только Анастасия стала упорно искать себе педагога во время прогулок с бабушкой по скверу.

"Я ежедневно подходила к незнакомым людям и спрашивала, умеют ли они играть на фортепиано, и смогут ли они меня научить? Так я нашла свою первую учительницу – Регину Петровну Большакову. Она сказала, что готова меня учить, как только мне исполнится пять лет. В возрасте пяти лет я начала заниматься музыкой, и это определило всю мою дальнейшую жизнь", – вспоминает Анастасия.

Однажды девочка посетила концерт в музыкальной школе №-1 имени П.И.Чайковского и ей очень понравились выступления учеников, исполнявших музыку на классических и национальных инструментах. Огромное впечатление на будущую пианистку произвело выступление хора. Тогда и она решила стать частью этого дружного коллектива, и в 6 лет поступила в 1-й класс этой музыкальной школы.

По классу фортепиано Анастасия училась у Ларисы Шамиловой, по сольфеджио – у Нины Бобокалоновой, а по классу скрипки – у Марии Басигулиной. Общее образование она получала в школе №21 в классе педагога Алены Капыриной.

Когда Анастасии было 10 лет, семья выиграла грин-карту и переехала в США, но она с любовью вспоминает теплый климат Таджикистана, природные красоты, сочные дыни и арбузы, дружные семейные праздники, своих друзей и соседей из Душанбе. Со многими одноклассниками и учителями она и сейчас поддерживает общение.

"Помню насыщенную культурную жизнь города Душанбе – мы часто ходили в театр имени В.Маяковского и в Театр оперы и балета имени С.Айни, который был напротив нашего дома. Моими любимыми местами были так же: кукольный театр "Лухтак", чайхона "Рохат" и старая библиотека имени Фирдоуси, где я посещала занятия в эстетической школе.

Любила я и "Зеленый базар", с его неповторимой атмосферой праздника и изобилия, и тенистый Ботанический сад, где мы часто гуляли всей семьей. Но одно из самых теплых воспоминаний это поездка с учительницей музыки к ее родственникам в кишлак, чтобы отметить большой праздник. Это было очень ярко, красочно и весело, поэтому я запомнила эту поездку на всю жизнь!" – делится пианистка.

Карьера

В Нью-Йорке Анастасия Магамедова окончила знаменитую Juilliard School с красным дипломом, где была первой и единственной студенткой из Таджикистана, а затем поступила в главную Консерваторию Парижа.

"Дисциплина пианиста сравнима с подготовкой профессионального спортсмена, который занимается только своим делом и не может отвлекаться от основной цели. Для меня музыка – не просто профессия, но и стиль жизни, так как постоянные репетиции, выступления, поездки на фестивали и концерты требуют колоссальной физической и ментальной выносливости", – признается пианистка.

За свою карьеру Анастасия участвовала во многих фестивалях и конкурсах, среди которых: Международный конкурс им. Скрябина в Париже, Международный конкурс ArsClassica в Риме, Манчестерский международный цикл дневных концертов в Англии, Международный конкурс в Кливленде в США и первый Юношеский конкурс им. Ван Клиберна в США. Во многих из них она занимала призовые места.

Анастасия всегда мечтала выступить на сцене любимого с детства Таджикского театра оперы и балета имени С.Айни и поделиться своим творчеством с таджикистанцами. В мае 2022 года ее мечта осуществилась – она посетила родной город и выступила в дуэте с виолончелистом из США Йоханнесом Греем (Johannes Gray), который является ее творческим партнером.

В данный момент, помимо подготовки к конкурсу, Анастасия Магамедова и Йоханнес Грей занимаются записью собственного CD-альбома на франко-швейцарском лейбле Aparté. Пианистка мечтает построить успешную музыкальную карьеру и делиться своей музыкой с широкой аудиторией, вдохновляя других объединять различные культуры посредством творчества.

Она признается, что хотела бы снова выступить в Душанбе, чтобы представить программу из произведений мировой классики и таджикских композиторов.

О планах на будущее

В ее дальнейшие планы входит участие в других конкурсах и фестивалях, работа над новыми музыкальными проектами, встречи с новыми людьми и активное развитие концертной деятельности.

В свободное время Анастасия любит прогулки на природе, походы в горы, обожает смотреть французские фильмы, а также читать классическую литературу на русском, французском и английском языках. Иногда она занимается лепкой из глины – керамика помогает ей расслабиться, на время сменив обычные занятия. Кстати, некоторые ее работы из керамики выставлялись на выставке в США, в Нью-Йорке, и были отмечены призом на конкурсе Young Arts.

Недавно Анастасия посетила концерт таджикской балетной труппы в Париже, где испытала восторг и чувство гордости от встречи с земляками. Ведь именно частые посещения спектаклей театра оперы и балета им. Айни в детстве, сыграли важную роль в ее желании стать музыкантом и посвятить жизнь искусству.

Источник - Азия-Плюс
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