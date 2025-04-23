"Цены там гораздо ниже" - что везут с собой узбекистанцы, возвращающиеся из Казахстана?

01:01 24.04.2025

23.04.2025



Гели для стирки и мытья посуды, йогурты, колбаса, сладости… Граждане Узбекистана, въезжающие через пограничный пункт "Навои" (со стороны Казахстана - "Коплонбек") в Ташкентском районе, везут с собой продукты и товары для дома. По словам опрошенных Kun.uz соотечественников, в Казахстане все это ощутимо дешевле.



Для граждан, въезжающих в Узбекистан из-за рубежа, снижаются лимиты на беспошлинный ввоз товаров для личного использования. Согласно постановлению правительства, с 1 мая лимит для прибывающих самолетами снижается с нынешних 2000 до 1000 долларов.



