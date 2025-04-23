|"Цены там гораздо ниже" - что везут с собой узбекистанцы, возвращающиеся из Казахстана?
01:01 24.04.2025
23.04.2025
Гели для стирки и мытья посуды, йогурты, колбаса, сладости… Граждане Узбекистана, въезжающие через пограничный пункт "Навои" (со стороны Казахстана - "Коплонбек") в Ташкентском районе, везут с собой продукты и товары для дома. По словам опрошенных Kun.uz соотечественников, в Казахстане все это ощутимо дешевле.
Для граждан, въезжающих в Узбекистан из-за рубежа, снижаются лимиты на беспошлинный ввоз товаров для личного использования. Согласно постановлению правительства, с 1 мая лимит для прибывающих самолетами снижается с нынешних 2000 до 1000 долларов.
Для тех, кто возвращается поездом, лимит снижается с 1000 до 500 долларов. А для въезжающих на автомобиле или пешком остается прежним - 300 долларов.
Корреспондент Kun.uz побывала на погранпункте "Навои" в Ташкентском районе, чтобы узнать, какие товары люди везут из Казахстана для личных нужд.
По словам граждан, въезжающих на территорию Узбекистана, они в основном привозят продукты питания и бытовые товары. Главная причина - значительная разница в ценах между Казахстаном и Узбекистаном.
Приводим фрагменты интервью с гражданами:
"Мы в Казахстан везем одежду, сухофрукты. А возвращающиеся в основном везут масло, мясо, подгузники и стиральный порошок. Это то, что я чаще всего вижу".
"В наше время даже экономия в 10 тысяч сумов имеет значение. Вот и ездят туда-сюда - в Казахстане дешевле, разница заметная".
"Детям и внукам конфеты везу. Пенсия у меня - 881 тысяча. Ноги болят, спина болит. Чуть-чуть на лечение, на жизнь. Не чужим, своим детям продаю - они мне дают деньги. Колбаса, гели там дешевле. Гель покупала за 42 тысячи, у нас он 90–100 тысяч. Колбаса там 35 тысяч, у нас - 70. Продаю по 45, детям накидываю только 10 тысяч. Соседи тоже просят. У нас мясо дорого… Иногда и не пускают, говорят - часто ездите. А пенсии 881 тысяча - на что хватит?"
"Товары ввозить не разрешают, только для себя беру. Колбаса, молоко, „Щедрое лето" (маргарин – ред.), 5 кг мяса разрешают. Беру, потому что дешевле. Разница примерно тысяч на 20".
"Везем шоколад, масло. Иногда одежду. Думаю, качество там получше. И дешевле. Если есть наш шоколад, чувствуешь запах маргарина. А казахские вафли - вкусные".
"Для дома беру детям „рачки", шоколад, печенье. Им нравится. В этот раз купила микроволновку - там дешевле, вот и взяла".
"Колбаса, гель, порошки, памперсы… Там все почти в два раза дешевле. Гель для посуды - 40 тысяч, у нас - 80. Езжу каждые 4–5 дней. Родственники там есть".
"Ездили в гости, подруга там живет. Вещи дешевые - купила немного. Колбаса - 44 тысячи, у нас дорого. Тапочки за 35 тысяч, шорты по 12 - в Аксу. Не хотела с пустыми руками возвращаться. Даже у девочек немного взаймы взяла, а так не купила бы".
"Шоколад, вафли, конфеты беру. Йогурт - 2500 сумов, у нас 5–6 тысяч. Вот шоколад за 30 тысяч - у нас 60–70. Дорого. А там - дешево".
Согласно новому постановлению, с 20 июня 2025 года граждане, выезжающие за границу и возвращающиеся в тот же день или в течение 1–2 суток, не смогут ввозить товары в пределах беспошлинного лимита.
Чтобы воспользоваться правом на беспошлинный ввоз в некоммерческих целях, граждане, возвращающиеся на автомобиле или поезде, должны находиться за пределами Узбекистана не менее 2 суток. Для прибывающих самолетом этот срок составляет минимум 3 суток.
В противном случае ввозимый товар считается превышающим норму и облагается единым таможенным платежом с полной стоимости.
Ранее Таможенный комитет Узбекистана прокомментировал ужесточение ограничений.
Подготовила Дилшода Шомирзаева,
оператор - Боймирза Халилов.