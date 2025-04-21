"Сказки рассказываете". Депутата не устроил ответ чиновника по застройкам в нацпарках Казахстана

01:24 24.04.2025

Алина Шашкина

Корреспондент



В Мажилисе разгорелись споры по поводу выдачи земель под застройку на особо охраняемых территориях страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сегодня депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий. Во время обсуждения в адрес Министерства экологии и природных ресурсов поступили вопросы.



В частности, депутат Ермурат Бапи спросил о законности выдачи земель на особо охраняемых территориях, например таких как Иле-Алатауский национальный парк.



Первый вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев ответил, что, если есть незаконно выданные участки, то их изымают в судебном порядке.



"Но внутри парков есть много сторонних пользователей. То есть это частные владения, и на них мы в суд подать не можем, изымать не можем, если только акимат не изъявит желания выкупить у них в законном порядке, перевести в запас и потом передать в национальный парк. Такая процедура возможна", - сказал вице-министр.



Депутата Марат Башимова такой ответ не устроил. Он заявил, что представитель Минэкологии "вводит всех в заблуждение".



