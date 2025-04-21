|"Сказки рассказываете". Депутата не устроил ответ чиновника по застройкам в нацпарках Казахстана
01:24 24.04.2025
Алина Шашкина
Корреспондент
В Мажилисе разгорелись споры по поводу выдачи земель под застройку на особо охраняемых территориях страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сегодня депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий. Во время обсуждения в адрес Министерства экологии и природных ресурсов поступили вопросы.
В частности, депутат Ермурат Бапи спросил о законности выдачи земель на особо охраняемых территориях, например таких как Иле-Алатауский национальный парк.
Первый вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев ответил, что, если есть незаконно выданные участки, то их изымают в судебном порядке.
"Но внутри парков есть много сторонних пользователей. То есть это частные владения, и на них мы в суд подать не можем, изымать не можем, если только акимат не изъявит желания выкупить у них в законном порядке, перевести в запас и потом передать в национальный парк. Такая процедура возможна", - сказал вице-министр.
Депутата Марат Башимова такой ответ не устроил. Он заявил, что представитель Минэкологии "вводит всех в заблуждение".
"Депутат Бапи абсолютно справедливый вопрос задает: Антикоррупционная служба выявляет огромные правонарушения в этих... Где незаконно были построены. А вы здесь сказки рассказываете о том, что выкупить земельный (участок - прим.). Какой выкупить? Они незаконно построили. Это особо охраняемые природные объекты. А вы здесь публично, на всех телеканалах вводите публику в заблуждение. Какой выкуп? Это незаконно построенные объекты. Они в рамках возврата активов изымаются", - заявил Марат Башимов.
Нуркен Шарбиев ответил, что незаконно захваченные земли государство изымает через суд. Однако, по его словам, есть земли, которые были выделены их владельцам еще до создания национальных парков.
"По закону они считаются сторонними пользователями. Их очень много, особенно в Иле-Алатау. А по всем незаконным мы изымаем в судебном порядке", - добавил он.
В этот момент спикер Мажилиса Ерлан Кошанов попросил опять включить микрофон депутату Башимову, потому что тот снова попросил дать ему слово.
"Нет, извините, пожалуйста. Вот по возврату активов я в комиссии сижу. Все, что было с начала Независимости, 30 лет, те (участки - прим.), которые запрещены по закону, они возвращаются государству, а вы здесь говорите так, как будто вы их законно выделили. Они все на территории особо охраняемых объектов. Они уже изначально считаются незаконными. Я вот об этом говорю, а вы здесь переворачиваете. Они получили их незаконным путем. Это особо охраняемые природные территории Республики Казахстан. Они во всем мире охраняются. И никто не имел права, ни один из олигархов там получать земли", - сказал Башимов.
После этого депутат извинился за свою эмоциональность и обсуждение продолжилось. Слово передали другим участникам заседания.
В прошлом месяце депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек рассказал о масштабной работе по возврату в государственную собственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельскохозяйственных земель. По его словам, "разоблачены разного рода популисты и псевдоактивисты, которые на теме земли пытались заработать политические очки, получить народное доверие и монетизировать его".
Также мы писали о том, как земельные участки возвращают в госсобственность под Астаной.