На Пекинском международном кинофестивале состоялся показ фильма Феликса Умарова "Пророк. История Александра Пушкина"

02:05 24.04.2025

Российский фильм "Пророк. История Александра Пушкина" вышел в прокат в столице Китая в рамках 15-ого Пекинского международного кинофестиваля



Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Во вторник в Пекине состоялся показ полнометражного фильма российского режиссера Феликса Умарова "Пророк. История Александра Пушкина" в рамках 15-ого Пекинского международного кинофестиваля, который проходит с 18 по 26 апреля в Пекине, столице Китая.



"Пророк. История Александра Пушкина", который представлен в программе "Фокус на будущее" на нынешнем кинофестивале, впервые показан китайским зрителям на большом экране.



В программе "Фокус на будущее", которая была основана в 2014 году, могут принимать участие первые или вторые полнометражные киноленты режиссеров со всего мира. Она направлена на содействие сотрудничеству и обмену между молодыми кинематографистами разных стран. В этому году из более чем 500 претендентов из примерно 90 стран и регионов мира в программу было отобрано 15 фильмов.



"Мы со своим фильмом еще не ездили на восток. Это удивительно и очень вдохновляет. Насколько далекий интересный путь мы проделали", - сказал Феликс Умаров.



Говоря о мотиве создания фильма, режиссер отметил, что для него очень важно было рассказать историю про человека, который все время слышит свой голос, и все время предпочитает его, невзирая на все, что меняется.



Феликс Умаров также отметил влияние китайского режиссера Ван Цзявэя /Вонг Карвая/ на него. "Для меня очень важным кинематографистом является Вонг Карвай. Он стал очень точным мостиком между нашей культурой и китайской культурой", - сказал он.



После показа фильма зрители получили возможность пообщаться с режиссером. Многие зрители упомянули, что Пушкин оказал влияние на поколения китайцев. Его стихотворения учил наизусть почти каждый китайский школьник.



"Фильм позволяет нам узнать больше об этом великом русском поэте", - сказал один из зрителей.



"Мы сегодня выяснили, что китайская аудитория знает Пушкина и уже поняли, что мы можем говорить об одних вещах. Это создает общий культурный код, на базе которого можно выстраивать платформу для коммуникации", - сказал он.



Пекинский международный кинофестиваль был основан в 2011 году. Российские кинематографисты многократно принимали в нем участие. В частности, Никита Михалков возглавлял международное жюри главной премии "Тяньтань" /"Храм неба"/ в 2013 году, а Федор Бондарчук и Сергей Дворцевой были в составе жюри той же премии в 2015 и 2019 гг. соответственно.



В последние годы кинематографическое сотрудничество между Китаем и Россией непрерывно приносят новые результаты. По решению лидеров двух стран 2024-2025 годы объявлены перекрестными Годами культуры Китая и России, в рамках которых запланировано множество разнообразных мероприятий, в том числе и кинофестивали.



РУВИКИ:

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Умаров,_Феликс_Ринатович

Феликс Ринатович Умаров (род. 29 ноября 1994) - российский оператор, сценарист, кинорежиссер, снявший фильм "Пророк. История Александра Пушкина". В 2017 году окончил операторский факультет ВГИКа, где его наставником был Юрий Невский. Также Умаров получил режиссерское образование, окончив мастерскую Джаника Файзиева.

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Файзиев,_Джахонгир_Хабибуллаевич

Джахонги́р (Джа́ник) Хабибулла́евич Файзи́ев (узб. Jahongir Habibullo oʻgʻli Fayziev; род. 30 июля 1961, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) - российский и узбекский киноактер, режиссер кино и телевидения, сценарист и продюсер. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Отец - узбекский режиссер Хабиб Файзиев, мать - актриса Ойдин Норбаева.