Цена нашей Победы в 1945 году. Экономика СССР на фоне других воюющих стран, - Валентин Катасонов

02:17 24.04.2025 Цена нашей Победы в 1945 году. Экономика СССР на фоне других воюющих стран

Экономическая и военная поддержка Советского Союза англосаксами зачастую носила символический характер



23.04.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Приближается 80-летие даты нашей победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 мая. Спустя почти четыре месяца – 3 сентября 1945 года завершилась Вторая мировая война, в которой мы тоже оказались в списке стран победительниц наряду с Великобританией, США, Францией и другими государствами антифашистского блока. На Западе сегодня политики сквозь зубы признают, что Советский Союз был одной из стран-победительниц, но нашу страну просто упоминают через запятую. Еще лет десять назад на Западе признавали, что СССР – главный победитель во Второй мировой войне, если оценивать страну по вкладу в победу.



Вклад страны следует оценивать, с одной стороны, по издержкам участия в войне – военным затратам, людским потерям, ущербам национальному богатству (разрушение экономики и жилого фонда, грабежи имущества и др.).



С другой стороны, по военным результатам, т. е. нанесению потерь противнику. Красная армия разгромила основные военные силы фашистской коалиции – всего 607 дивизий (507 немецко-фашистских и 100 дивизий ее союзников). Это почти в 3,5 раза больше, чем союзники на всех остальных фронтах Второй мировой войны – в Западной Европе, Северной Африке и Италии (англо-американские войска разгромили и взяли в плен 176 дивизий).



Об оценках вклада СССР и союзников в победу над фашистской Германией и ее союзниками (странами "Оси") во Второй мировой войне как по затратам, так и результатам я планирую поговорить отдельно. А сейчас я хотел бы обратить внимание на то, в какой "весовой категории" находились воюющие страны в начале войны и как менялся их "вес" в ходе нее. Под "весом" я прежде всего имею в виду два параметра – численность населения и уровень развития экономики.



Хочу подробнее остановиться на вопросе экономического "веса" стран с главным акцентом на СССР. В те далекие времена еще не было достаточно совершенной статистики, которая позволяла бы сравнивать экономические потенциалы стран. Сравнивали преимущественно по отдельными видам продукции с использованием физических показателей (тонны, погонные метры, единицы изделий, киловатты, кубометры и др.). Тогда не было таких макроэкономических показателей, которыми широко пользуются сегодня, – валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальны продукт (ВНП), национальный доход (НД) и др. Они появились уже после Второй мировой войны. Но историки и экономисты попытались реконструировать эти показатели применительно к годам до Второй мировой войны и годам самой войны. В качестве примера работы, которая содержит расчеты ВВП времен Второй мировой войны, можно привести исследование английского экономиста Марка Харрисона "Экономика Второй мировой войны: шесть великих держав в международном сравнении" (Mark Harrison. The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison. – Cambridge University Press, 1998).



Работа Харрисона охватывает период с 1938 по 1945 год. В центре внимая Харрисона – шесть стран, которые он называет "великими державами": Великобритания, США, Германия, Италия, Япония и СССР. Но на самом деле в работе даются оценки также по ряду других стран – Франции, Италии, Австрии, Венгрии, Румынии, Болгарии и др. Стоимостные показатели выражены в долларах США 1990 года. Вот как выглядела раскладка по странам в "базовом", предвоенном 1938 году (млрд долл.): США – 800; СССР – 359; Германия – 351; Великобритания – 285; Франция – 186; Япония – 169; Италия – 141.



Как видим, в указанном предвоенном году с большим отрывом от других стран шли США. На втором месте – СССР, на третьем – Германия. Причем разрыв между Советским Союзом и Германией был минимальным, можно сказать, символически.



В рейтинге Харрисона Великобритания была в 1938 году лишь на четвертом месте. Но английский экономист справедливо признает, что экономический потенциал Великобритании в условиях предвоенного времени надо оценивать с учетом колоний и полуколоний, входящих в состав Британской империи. ВВП британских доминионов он оценил в 115 млрд долл., а колоний – в 285 млрд долл. Если просуммировать, то ВВП всей Британской империи в год накануне начала Второй мировой войны составил 684 млрд долл. А это уже немного меньше, чем ВВП США. А суммарный ВВП англосаксонского мира в 1938 г. составил 1484 млрд долларов! Это в два с лишним раза превышало суммарный ВВП трех стран "Оси".



Кстати, СССР (кроме Германии) был единственной великой державой, у которой не было никаких колоний и заморских территорий. Вот, например, Франция. ВВП ее колоний в 1938 году был оценен в 49 млрд долл. Таким образом, ВВП Французской империи составил 235 млрд долл. У Японии колонии имели ВВП 63 млрд долл., а суммарный ВВП Японской империи был оценен в 232 млрд долл. Италии колоний давали прибавку в 3 млрд долл., суммарный ВВП Итальянской империи – 144 млрд долл. Даже у США заморский территории давали 24 млрд долл. Суммарный ВВП империи США – 824 млрд долл.



Кстати, в 1938 году было еще неясно, на чьей стороне в войне окажется Британия. Тогда Лондон очень заигрывал с Берлином, всячески подталкивая Германию на восток. И даже намекая на то, что Британия будет на стороне Германии. О том, что без особого афиширования велась работа по формированию британо-германского антисоветского блока, можно почитать в книге "Вторая мировая война. Взгляд из Германии" (Сборник статей. М.: Эксмо, 2005). ВВП СССР на фоне суммарного ВВП Британской империи и Германии выглядел очень скромно (был в 3,5 раза меньше).



В Москве не было никаких сомнений, что в случае начала войны Германии против СССР на стороне Третьего рейха будут Рим и Токио. А суммарный ВВП Германии и империй Британской, Итальянской и Японской уже превышал 1,4 трлн долларов. Что уже почти в четыре раза превышало ВВП Советского Союза. В 1938 году ситуация в мире была такова, что надежного союзника СССР для возможного противостоянии агрессии со стороны Третьего рейха не было.



Советский Союз, находясь почти в полной изоляции, готовился к "нашествию двунадесяти языков". Рассчитывать можно было только на себя. Потому в Советском Союзе продолжалась индустриализация, в ожидании большой войны проводилась высочайшая мобилизация всех ресурсов экономики. Такой экономической мобилизации не было даже в Третьем рейхе.



Посмотрим теперь на раскладку стран по ВВП в 1940 году (первом полном году Второй мировой войны). ВВП США (вместе с заморскими территориями) – 968 млрд долл.; но Америка еще не участвовала в войне. Главными действующими лицами на тот год были Британия и Германия. ВВП Британии (вместе с доминионами и колониями) в 1940 году составил 716 млрд долл.



А ВВП Германии – 387 млрд долл. Но в указанном году Третий рейх уже оккупировал значительную часть континентальной Европы. И Харрисон оценивает, что ВВП оккупированных территорий составил 430 млрд долл., т. е. он превысил показатель самой Германии. Суммарный ВВП Третьего рейха с учетом экономик оккупированных стран составил 817 млрд долл. Т. е. превысил суммарный ВВП Британской империи. А с учетом ВВП Итальянской империи (170 млрд долл.) получается суммарный ВВП двух главных стран "Оси" под один триллион долларов.



ВВП Советского Союза в 1940 году был равен 417 млрд долл. (прирост на 16,2% по сравнению с 1938 годом). Т. е. почти в два раза меньше, чем суммарный ВВП Третьего рейха с учетом оккупированных территорий и почти в 2,5 раза меньше, чем суммарный ВВП двух стран "Оси" (Германии и Италии). А если еще учесть третью страну "Оси" – Японию (вместе с ее колониями), то ВВП СССР был в три раза меньше суммарного ВВП трех стран "Оси". Ситуация для нас была крайне напряженной и опасной. А потому мы в форсированном режиме реализовывали третью пятилетку (стартовала в 1938 году).



Теперь о периоде 1941-45 гг., т. е. времени участия СССР в войне. Экономика США в эти годы неуклонно росла. В 1941 году ВВП США (вместе с заморскими территориями) составил 1118 млрд долл., в 1945 году – 1498 млрд долл. По сравнению с 1938 годом экономика США выросла в 1,8 раза! Война не только вытянула американскую экономику из более чем десятилетнего состояния депрессии и кризиса, но сделала ее к концу войны недосягаемой экономической державой мира. По оценкам экспертов, в 1945 году доля США в мировом ВВП достигла 35%. Америка минимально участвовала в военных операциях (она вступила в войну 7 декабря 1941 года после Перл Харбора), но очень хорошо обогатились на поставках оружия, боеприпасов, различных товаров гражданского назначения своим союзникам.



ВВП Британской империи в 1941 года оценивался в 716 млрд долл., в 1945 году – 731 млрд долл. ВВП Французской империи за этот период снизился со 179 млрд долл. до 150 млрд долл. Это не удивительно, поскольку значительная часть территории Франции находилась под оккупацией.



А вот данные по ВВП СССР (млрд долл.): 1941 г. – 359; 1942 г. – 274; 1943 г. – 305; 1944 г. – 362; 1945 г. – 343. В 1941 году произошло падение ВВП на 58 млрд долл., или 14% по сравнению с 1940 годом. В 1942 году падение продолжилось. Это было обусловлено потерей многих предприятий, которые оказались на оккупированных территориях или были разрушены. А затем началось постепенное экономическое восстановление. Впрочем, и в 1945 году ВВП был меньше, чем в довоенном 1940 году на 18%. На довоенный уровень советская экономика вышла в 1948 году.



А теперь посмотрим на показатели стран "Оси". ВВП Германии в 1941 году составил 412 млрд долл. А ВВП экономик оккупированных Германией территорий был уже 733 млрд долл. Суммарный ВВП империи Третьего рейха, таким образом, составил 1145 млрд долл. Это в 3,2 раза больше ВВП Советского Союза в 1941 году. В 1942 году суммарный ВВП империи Третьего рейха достиг своего максимума – 1150 млрд долл. Это было уже больше ВВП Советского Союза в 4,2 раза! Но затем суммарный ВВП Третьего рейха стал снижаться: до 856 млрд долл. в 1943 году и 681 млрд долл. в 1944 году. Снижение происходило в результате освобождения оккупированных Германией территорий. Но ВВП самой Германии пока не снижался. А вот в 1945 году у Третьего рейха уже не было оккупированных экономик, а собственный ВВП Германии в 1945 году резко сократился (до 310 млрд долл. против 437 млрд долл. в 1944 году).



ВВП Итальянской империи (вместе с колониями и оккупированными территориями) со 167 млрд долл. в 1941 году сократился до 115 млрд долл. в 1945 году. По Японской империи сокращение ВВП было с 259 до 201 млрд долл.



Еще раз вернусь к 1941 году. ВВП трех держав антигитлеровской коалиции в указанном году составил (млрд. долл.): империя США – 1118; Британская империя – 716; Советский Союз – 359. Итого: 2193 млрд долл.



А ВВП трех держав "Оси" в 1941 году равнялся (млрд долл.): империя Третьего Рейха – 1145; Итальянская империя – 167; Японская империя – 259. Итого 1.571 млрд долл.



Перевес был в пользу антигитлеровской коалиции – в 1,4 раза. Тем не менее Гитлер решился напасть на Советский Союз. На что он рассчитывал? – На то, что реально Третьему рейху и его союзникам по "Оси" будет противостоять лишь Советский Союз. А англосаксы будут лишь имитировать выполнение своих союзнических обязательств в рамках антигитлеровской коалиции. Если исходить из приведенных выше цифр, то получается, что ВВП "Оси" был больше ВВП Советского Союза в 4,4 раза. А такая (или примерно такая) пропорция гарантированно обеспечит победу Третьего рейха и его союзников над СССР.



Расчет Гитлера был близок к истине. Экономическая и военная поддержка Советского Союза англосаксами была порой просто символической. Взять, например, экономическую поддержку. Известно, что США запустили в начале войны программу ленд-лиза. В списке получателей американской помощи почти четыре десятка стран. Общая сумма предоставленной помощи за годы войны – 48,4 млрд долл. Но что удивительно: львиную долю помощи получила лишь одна страна – Англия – 31,4 млрд долл. (без малого две трети). И это при том, что суммарный ВВП Британской империи в годы войны находился на уровне примерно 750 млрд долл. в год.



А сколько получил Советский Союз? – 10,98 млрд долл. Т. е. почти в три раза меньше, чем Англия. При том что ВВП СССР в годы войны был в 2,2-2,4 раза меньше суммарного ВВП Британской империи.



При этом Советский Союз, как я отметил выше, сумел разбить за годы войны в 3,5 раза больше дивизий Германии и ее союзников, чем англосаксы. Есть о чем задуматься. Стоит также задуматься над тем, как при экономике, валовой внутренний продукт которой был значительно меньше ВВП империи Третьего рейха, Советский Союз все-таки сумел дойти до Берлина и водрузить красный флаг на Рейхстаге. Но об этом – в другой раз. Источник - Фонд стратегической культуры

