 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 23.04.2025
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Вторник, 22.04.2025
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Neo nomad style. В Бишкеке пройдет международный конкурс моды "Стиль кочевника"
10:13 24.04.2025

"Культура" (АКИpress) - В Бишкеке 30 мая пройдет международный конкурс моды "Стиль кочевника" в рамках VIII всемирного фестиваля "Эпосы народов мира". Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

Тема конкурса 2025 года стало "Neo nomad style", которая совмещает в себе традиционные элементы кочевой культуры и инновационные подходы в моде.

Конкурс пройдет в двух категориях: среди опытных дизайнеров (более чем 5 лет работы в модной индустрии) "Стражи традиций" и молодых дизайнеров (до 5 лет опыта работы в индустрии, включая начинающих студентов и выпускников учебных заведений) "Молодая волна".

Участники смогут показать свои коллекции, получить экспертную оценку от профессионалов индустрии моды и принять участие в мастер-классах от экспертов моды.

Прием заявок на участие в конкурсе пройдет до 5 мая.

Источник - АКИpress
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