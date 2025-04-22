Neo nomad style. В Бишкеке пройдет международный конкурс моды "Стиль кочевника"

10:13 24.04.2025

"Культура" (АКИpress) - В Бишкеке 30 мая пройдет международный конкурс моды "Стиль кочевника" в рамках VIII всемирного фестиваля "Эпосы народов мира". Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.



Тема конкурса 2025 года стало "Neo nomad style", которая совмещает в себе традиционные элементы кочевой культуры и инновационные подходы в моде.



Конкурс пройдет в двух категориях: среди опытных дизайнеров (более чем 5 лет работы в модной индустрии) "Стражи традиций" и молодых дизайнеров (до 5 лет опыта работы в индустрии, включая начинающих студентов и выпускников учебных заведений) "Молодая волна".



Участники смогут показать свои коллекции, получить экспертную оценку от профессионалов индустрии моды и принять участие в мастер-классах от экспертов моды.



Прием заявок на участие в конкурсе пройдет до 5 мая.



