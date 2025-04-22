 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 23.04.2025
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Вторник, 22.04.2025
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Трампа загоняют в угол: Киев и Европа показали кукиш мирному плану США, - Михаил Ростовский
12:49 24.04.2025

Трампа загоняют в угол: Киев и Европа показали кукиш мирному плану США
Но это, скорее всего, временно

Государственному секретарю США Марко Рубио обломали поездку в Европу. Режим Зеленского настолько громко выражал свое "фи" американскому мирному плану, что запланированная встреча большого начальства из Вашингтона, Киева и стран Европы в Лондоне сначала начала терять участников, а потом и вовсе трансформировалась в "совещание экспертов". Примерно такой вывод можно сделать из доступной нам информации – информации, которая является очень неполной и отрывочной и поэтому вполне может вводить в заблуждение. Но несмотря на такую хлипкую информационную основу мы, на мой взгляд, все равно можем составить достаточно точное представление о том, что сейчас происходит за закрытыми дверями.

В философии еще с древних времен очень подробно и даже нудно рассматривается проблема: что произойдет, если несокрушимая сила натолкнется на непреодолимую преграду? И вот что на настоящий момент придумали лучшие научные умы человечества: в результате столкновения двух великих стихий возникнет третья – некая "сильная неудержимость". Но это философия, а в реальной жизни все гораздо проще и банальней: либо несокрушимая сила окажется по факту не такой уж и несокрушимой, либо непреодолимое препятствие все-таки будет преодолено.

К решению вопроса о том, кому, когда, в какой форме и насколько придется уступить, и сводится смысл горячих дискуссий, которые идут сейчас внутри Коллективного Запада. В ближайшее (или даже не ближайшее) время мы не можем не узнать всю полноту фактов: кто, когда и кому что сказал, кто кого переубедил, кто не смог кого переубедить. Но мы обязательно узнаем результат совокупности всех подобных дискуссий. На излете минувшей недели США в лице Марко Рубио настолько резко подняли ставки, что дальше висеть в воздухе в его нынешней форме украинский вопрос просто не может. Кому-то придется уступить. Кому-то придется съесть свои торжественные обещания в стиле "мы никогда на это не пойдем".

Конечно, процесс такого "политического пиршества" может оказаться сильно растянутым во времени. Но даже если это произойдет, траектория будущего развития украинского кризиса все равно станет более четко прочерченной. Трамп часто блефует и часто совершает не до конца продуманные шаги, которые ему потом приходится отыгрывать назад. Но озвученная несколько дней тому назад госсекретарем США угроза отстраниться от процесса украинского урегулирования не выглядит как блеф. Америка может себе позволить такую политическую роскошь – отойти в сторонку и с безопасного расстояния наблюдать за тем, как Зеленский и Европа будут дальше корячиться.

Аналогичная возможность – пусть и с неизмеримо большими издержками – есть даже у Европы. Такой агрессивный, очень мотивированный, но при этом осторожный и прагматичный враг России, как Польша, это уже делает, заявляя устами своего министра иностранных дел Радослава Сикорского: "Некоторые страны рассматривают возможность направления на Украину своих войск. Мы войска не пошлем, но обеспечим миссию поддержки". Ну что же, иногда фраза "моя хата с краю" может звучать и так. Единственным, кто не может взять и просто "прилечь в сторонке", является Зеленский. В этом обстоятельстве, как мне представляется, и скрывается намек на то, чем все закончится в конечном итоге.

Это сейчас Европа выгибает грудь колесом и твердит на всех углах: "Нам и без американцев море по колено!" Когда (и если) Вашингтон реально отойдет в сторону, риторика – и манера поведения – ЕС и Великобритании могут сильно поменяться. Зеленский с его экстравагантной манерой одеваться имеет реальные шансы повторить судьбу другой западной отставной "иконы стиля" - афганского лидера Карзая, который в глазах западных политиков уже давно ассоциируется не с "последним писком моды", а с чем-то, о чем в приличном обществе лучше не упоминать.

Разумеется, подобное прочтение происходящего игнорирует такие важные элементы любой политической игры, как случайность и человеческий фактор. Трамп показал свою склонность поддаваться уговорам и радикально менять свою линию поведения. Однако, мне кажется (не готов здесь пока использовать более сильный глагол), что в своей украинской политике администрация Трампа уже близка к точке невозврата. Насколько мы можем судить, Зеленский все больше воспринимается президентом США как препятствие на пути достижения целей, которые в глазах Трампа являются гораздо более важными, чем занудный киевский начальник с его постоянным рефреном "давайте вместе скрутим Россию в бараний рог".

В финале того процесса, который идет сейчас, в бараний рог кого-то скрутят просто непременно. И каждый новый день увеличивает вероятность того, что этим "счастливчиком" будет сам киевский руководитель. Стоять на пути у бульдозера - это так себе удовольствие, особенно в момент, когда многотонная махина готова начать ускорение.

Михаил Ростовский

Источник - МК
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