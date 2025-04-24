Узбекистан и Туркменистан планируют в ближайшие годы удвоить товарооборот

13:02 24.04.2025

Узбекистан и Туркменистан планируют увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов



24 апреля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Самарканде сегодня прошли переговоры между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В рамках встречи поставлена задача по доведению объемов взаимной торговли до 2 миллиардов долларов в ближайшие годы, передает корреспондент Podrobno.uz.



Стороны отметили, что по итогам прошлого года товарооборот между странами составил 1,1 миллиарда долларов. В столицах двух государств открыты торговые дома, растут объемы грузоперевозок, продолжается создание приграничной торговой зоны "Шават-Дашогуз".



На встрече обсуждены вопросы развития сотрудничества в энергетике, транспорте, сельском и водном хозяйстве, а также в гуманитарной сфере. В этом году запланировано проведение третьего Форума регионов в Хиве и Дней культуры Туркменистана в Узбекистане.



Мирзиеев и Бердымухамедов также затронули темы регионального партнерства и подготовки предстоящих международных встреч, включая саммиты в формате "Центральная Азия плюс" и седьмую Консультативную встречу глав государств Центральной Азии, которая пройдет в Ташкенте.



По завершении переговоров президент Узбекистана передал гостю из Туркменистана экземпляр его книги "Жемчужина разума" на узбекском языке.



Напомним, Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с визитом в Самарканд накануне. Вместе с президентом Шавкатом Мирзиеевым он посетил комплекс Хазрати Хизр и почтил память первого президента нашей страны. Он также принял участие в культурных мероприятиях, организованных на территории историко-этнографического парка "Вечный город" в международном туристическом центре Самарканда.