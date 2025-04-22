Подозрительно дешевое восточное лакомство. В России "дубайский шоколад" проверят на фальсификат и опасные компоненты

13:07 24.04.2025

Сладкий и гадкий: "дубайский шоколад" проверят на фальсификат и опасные компоненты

Чем может обернуться покупка подозрительно дешевого восточного лакомства



Наталья Башлыкова



"Дубайский шоколад" проверят на фальсификат и наличие опасных компонентов. С такой просьбой в Роспотребнадзор, а также в Госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обратились общественники. Продукт массово и по низкой цене продается в РФ, а первая же контрольная закупка выявила нарушения техрегламентов - отсутствие обязательной информации на русском языке об изготовителе, импортере, условиях хранения, пищевой ценности, а также о компонентах, употребление которых способно вызвать аллергические реакции (орехи и др.).



Почему "дубайский шоколад" может оказаться подделкой



Общественники выступили с инициативой пресечь реализацию и изъять из оборота подозрительно дешевый "дубайский шоколад", который массово продается как в онлайн- так и в стационарной рознице в России. С такой просьбой в Роспотребнадзор, а также к первому вице-премьеру, председателю Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Денису Мантурову обратился глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ), возглавляющий также общественный совет при Роспотребнадзоре, Олег Павлов.



Справка "Известий"

"Дубайский шоколад" изобрела британка египетского происхождения Сара Хамуда в 2021 году в результате экспериментов по созданию хрустящего десерта с элементами восточных сладостей. Большую популярность начал приобретать с 2024-го, став очень модным в Европе. Он состоит из темного или молочного шоколада и плотной сладкой начинки из кнафе и тахини. Кнафе - арабская сладость из вермишели и козьего сыра, а тахини - густая паста из молотых кунжутных семян. Популярность дубайского шоколада возросла в 2024 году после вирусных роликов в соцсетях, которые собрали миллионы просмотров. На сегодняшний день эталоном популярного дубайского лакомства является шоколад марки Fix. На сайте компании Fix Dessert Chocolatier, которую создала Сара Хамуда, его стоимость начинается от 68,25 дирхама за плитку (около 1,5 тыс. рублей).



В документе, который есть у "Известий", общественник сообщает о проведенном ОПИ исследовании так называемого дубайского шоколада, который сегодня широко продается как в несетевой рознице, так и в интернете. Согласно его данным, цена импортного товара в России варьируется от 199 рублей за 40 г, 351 рубля за 75 г и до 622 рублей за 130 г.



"В результате контрольной закупки и мониторинга установлено, что значительная часть образцов шоколада не соответствуют обязательным требованиям технического регламента ТР ТС 022/2011 (Пищевая продукция в части ее маркировки). Типичные нарушения - отсутствие обязательной информации на русском языке об изготовителе, импортере, условиях хранения, пищевых добавках, пищевой ценности, а также о компонентах, употребление которых может вызвать аллергические реакции (орехи и др.), и т.п.", - говорится в обращении.



Кроме того, такой товар может оказаться опасным для здоровья россиян, считают общественники. В документе приводятся открытые данные исследования немецких ученых, которые в 2024 году проанализировали свой рынок "дубайского шоколада", поставляемого в основном из третьих стран (Иордании, Турции, ОАЭ). Всего специалисты исследовали 38 образцов, более чем в половине которых нашли нарушения, а девять признали небезопасными.



"Помимо очевидных нарушений обязательных требований к потребительской информации ученые из Германии фиксируют факты выявления в "дубайском шоколаде" вредных добавок и загрязняющих веществ: 3-монохлорпропандиола (3-MCPD), глицидиловых эфиров жирных кислот, токсинов плесени, канцерогенов и др.", - говорится в обращении.



По мнению главы ОПИ, реализация такого товара не только указывает на нелегальное производство и импорт, но и создает риски причинения вреда жизни и здоровью граждан. Он просит изучить прилагаемые материалы и принять меры по приостановлению реализации нелегальной продукции и изъятию ее из оборота, а также по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.



- Одним из элементов контроля за такой продукцией могла бы стать обязательная маркировка кондитерских изделий. С помощью нее можно было бы оперативно выявлять как нелегальную продукцию, так и нелегальных продавцов, а также блокировать продажи такого товара, - пояснил "Известиям" Олег Павлов.



"На текущий момент обращение не получали. При поступлении данное обращение, как и любое другое, будет рассмотрено в установленном законом порядке, а заявителю будет направлен ответ. Однако стоит отметить, что это не самая актуальная проблема потребительского рынка, на которую общественная организация могла бы обратить внимание и предложить решения в интересах действительно широкого круга потребителей", - сообщили "Известиям" в пресс-службе первого вице-премьера.



Редакция направила запрос в Роспотребнадзор с просьбой пояснить, будет ли проведена проверка по обращению общественника, а также поддержаны ли предложенные им меры. "Известия" также обратились в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и магазины онлайн-торговли с просьбой прокомментировать ситуацию с продажей "дубайского шоколада".



В Wildberries сказали "Известиям", что уделяют особое внимание безопасности и качеству продукции, представленной на платформе. Принимая оферту, продавцы подтверждают полное соответствие товаров всем нормам законодательства РФ и стран присутствия, а также правилам площадки, сообщили в пресс-службе маркетплейса.



Согласно документу, продавцы должны отражать полную информацию о потребительских свойствах товара в его карточке и предоставлять необходимые в зависимости от категории продукции документы, доказывающие ее соответствие обязательным требованиям, добавили в компании.



- Обязанность по проведению сертификации и декларированию соответствия законодательно возложена на производителей и импортеров товаров, которые определяют необходимость прохождения данных процедур и обеспечивают соблюдения требований по безопасности, - подчеркнули в Wildberries. - Потребитель может изучить всю информацию, отраженную в карточке товара, и вправе обратиться к продавцу по всем вопросам, в том числе запросить предоставление всех соответствующих документов, подтверждающих безопасность продукции.



Не хватает ответственности



Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин назвал в числе причин массовой реализации продукции, не соответствующей российским требованиям, неурегулированность ответственности за ее продажу в интернете, а также мораторий на проверки бизнеса.



- Если говорить о маркетлейсах, то в законодательстве пока не прописано, кого нужно обвинять за нарушения в такой интернет-торговле: пункт выдачи или продавца. Допускаю, что такой товар также присутствует в несетевой рознице, но не в крупных торговых сетях, а у мелкой торговли или на оптовых рынках, где нет электронной системы учета, - пояснил эксперт.



По его словам, это касается не только "дубайского шоколада", но и других импортных товаров. Завозиться в Россию они могут и легально, когда продавец закупает их на иностранных площадках интернет-торговли таких, например, как AliExpress. Однако уже реализация такого товара в России незаконна, отметил Павел Шапкин.



Согласно статье 14.43 КоАП РФ, нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований техрегламентов грозят штрафами предпринимателям без образования юридического лица до 30 тыс. рублей, для юрлиц - до 300 тыс. Если же будет причинен вред жизни и здоровью, то наказание для ИП увеличится до 40 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, а для юрлиц - до 600 тыс.



- Вещества, которые обнаружили в "дубайском шоколаде" немецкие ученые, в первую очередь канцерогенны. Это значит, что у людей, которые будут употреблять его в большом количестве, есть риски возникновения онкологических заболеваний, - рассказала "Известиям" врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова.



По ее словам, конечно, если человек съест одну шоколадку, то, возможно, это пройдет без последствий, но лучше не экономить не здоровье и не рисковать.



- Массово продающийся на маркетплейсах "дубайский шоколад" ввозится в Россию из целого ряда стран - Турции, Иордании, и, чаще всего, не имеет никакого отношения к Дубаю. Продается он чаще всего с нарушением обязательных требований к пищевой продукции - без сертификатов соответствия, с надписями на упаковке на иностранном языке, что строго запрещено, без указания состава, - отметил первый вице-президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" Байсолт Хамзатов.



По его словам, важно понимать, что ореховые компоненты в таком товаре могут быть сильнейшими аллергенами, о чем должно быть явно написано на упаковке, этого сейчас нет, то есть о потенциальном вреде здоровья потребитель может не узнать. Кроме того, в составе такой продукции могут быть опасные незаявленные компоненты, примеси, небезопасные вещества. Поэтому не рекомендуется приобретать такую продукцию, следует относиться к ней с предельной осторожностью, добавил он.