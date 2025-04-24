Форум машиностроителей Казахстана: премьер зачитал приветственное слово президента

13:08 24.04.2025

Олжас Бектенов зачитал приветственное слово Главы государства на Форуме машиностроителей Казахстана

24 Апрель 2025



Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в XII Форуме машиностроителей Казахстана и ознакомился с достижениями лидеров индустрии на VI Международной специализированной выставке по машиностроению и металлообработке.



На открытии форума Премьер-министр зачитал приветственное слово от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Особое внимание уделено роли машиностроения в устойчивом экономическом росте страны.



"Доля машиностроительного сектора в обрабатывающей промышленности Казахстана за последние пять лет увеличилась с 13 до 19 процентов. В прошлом году объем производства достиг 4,6 триллионов тенге. Были внедрены новые виды продукции, значительно увеличился экспорт товаров. На рынок страны вышли новые компании, производящие сельскохозяйственную технику, автобусы, легковые и грузовые автомобили. В этом году в Казахстане будут запущены высокотехнологичные предприятия крупнейших мировых компаний. Все это - результат системных мер государства по поддержке отечественного производства. Для дальнейшего развития машиностроительной отрасли необходимо увеличивать долю местного производства и массово внедрять передовые технологии, в том числе искусственный интеллект. Кроме того, важно создать комфортные и безопасные условия труда для работников, уделять должное внимание подготовке квалифицированных специалистов и их профессиональному развитию. В условиях экономической волатильности открываются новые возможности для развития перспективных отраслей и направлений. Уверен, что машиностроительная отрасль страны сможет в полной мере реализовать свой потенциал для того, чтобы придать новый импульс процветанию всей нашей экономики", – отмечено в обращении.



По итогам 2024 года объем производства в машиностроительной отрасли увеличился на 10%. В I квартале текущего года данный показатель превысил 17%, что подтверждает высокий потенциал сектора и эффективность принимаемых мер.



На пленарном заседании обсуждены меры поддержки машиностроительных предприятий, углубления локализации, освоения новых технологических процессов, а также перспективы международного сотрудничества в машиностроительной отрасли.



Олжас Бектенов подчеркнул, что Правительство уделяет особое внимание внедрению современных технологий. Один из приоритетов – развитие отечественных компетенций: в этих целях реализуется Дорожная карта по развитию робототехники. Также рассматриваются меры стимулирования, включая налоговые вычеты, по аналогии с НИОКР.



Участниками пленарного заседания был поднят ряд актуальных вопросов. Генеральный директор Karlskrona LC AB Талгат Алпысбаев отметил основные аспекты, требующие изменений в отрасли – доступ к отечественному сырью и долгосрочному финансированию. Озвучены предложения по пересмотру механизмов распределения сырьевых ресурсов с приоритетом на внутреннюю переработку и расширение возможностей льготного кредитования для предприятий, реализующих современные и технологичные проекты.



Генеральный менеджер Hyundai Motor Company Ан Джунмо рассказал о планах компании по дальнейшему развитию локализации в Казахстане.



Вице-президент Комитета по машиностроению Китайского комитета содействия международной торговли Чжоу Хаймин поделился планами китайских компаний инвестировать в создание совместных производств по выпуску высокотехнологичной машиностроительной продукции с локализацией ключевых компонентов.



С комментариями в ходе пленарного заседания форума также выступили министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев, старший вице-президент компании KUKA AG Дмитрий Капишников.



На площадке международного выставочного центра EXPO Премьер-министр осмотрел экспозиции VI Международной специализированной выставки машиностроения и металлообработки Kazakhstan Machinery Fair. Свои разработки представили казахстанские и зарубежные компании из более чем 20 стран. В числе международных участников - крупнейшие предприятия Германии, Южной Кореи, Китая, Швейцарии, России, Италии, Чехии и др.



Предприятие Karlskrona LC AB специализируется на разработке комплексных технических решений в области нефтегазовой, горнодобывающей, водной промышленности и атомной энергетики. Компания выпускает до 5 тыс. тонн литейной продукции в год. Завод QazTehna из города Сарань представил линейку автобусной и коммерческой техники брендов Yutong, Sinotruk и Scania. В 2024 году предприятие выпустило 1560 единиц техники, уровень локализации превысил 36%. В планах - дальнейшее наращивание объемов производства и увеличение казахстанского содержания до 50%. Компанией "Казахстан инжиниринг" продемонстрированы современные разработки в сфере оборонной, транспортной, энергетической и нефтегазовой промышленности. Предприятие Hyundai Trans Kazakhstan презентовало автомобили казахстанской сборки. Производство полного цикла расположено в городе Алматы и обеспечивает выпуск до 50 тыс. единиц в год. Компания ТОО "Казэксимекс" представила металлообрабатывающую продукцию. Предприятие реализует высокотехнологичные проекты в ключевых отраслях промышленности, в частности авиации, автомобилестроении, судостроении, энергетической и медицинской промышленности. Также осмотрены павильоны ряда компаний.