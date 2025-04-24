Что стоит за резонансным испытанием в Китае "водородной бомбы"? - Владимир Прохватилов

13:19 24.04.2025

Что стоит за резонансным испытанием в Китае "водородной бомбы"?

Испытан термобарический боеприпас объемного взрыва



24.04.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



В Китае успешно протестировано новейшее взрывное устройство, разработанное Китайской государственной судостроительной корпорацией (CSSC).



В двухкилограммовой бомбе в качестве взрывчатого вещества используется гидрид магния. При ее взрыве образовался огненный шар температурой выше 1000 °C, который сохранялся более двух секунд – в 15 раз дольше, чем взрыв аналогичного количества тротила. Об этом сообщила команда ученых под руководством Ван Сюэфэна, пишет South China Morning Post.



"В серии контролируемых экспериментов ученые измерили пиковое избыточное давление в 428 килопаскаль на высоте двух метров – около 40% взрывной силы тротила, но с гораздо большим термическим эффектом. Длительного огненного шара было достаточно, чтобы расплавить алюминиевые сплавы, что подчеркивает потенциал оружия, которое может обеспечивать как взрывной, так и термический эффект в одном боеприпасе.



В статье описывается самоподдерживающаяся цепная реакция: ударная волна от детонации разбивает гидрид магния на частицы микронного размера, ускоряя выделение водорода. При сгорании выделяется тепло, способствующее дальнейшему распространению огненного шара, пока не закончится топливо, то есть газообразный водород", – пишет издание.



Гидрид магния представляет собой твердое белое нелетучее вещество с химической формулой MgH2. Под воздействием обычных взрывчатых веществ (того же тротила) высвобождается газообразный водород, который воспламеняется, создавая устойчивый огненный шар, способный выделять тепло в 15 раз дольше, чем взрыв тротила.



"Взрывы водородного газа воспламеняются с минимальной энергией воспламенения, имеют широкий диапазон взрыва и высвобождают пламя, которое быстро распространяется наружу, – сказал Ван Сюэфэн, ведущий исследователь CSSC. – Уникальной особенностью бомбы является ее способность создавать самоподпитывающийся цикл горения, что означает, что она может продолжать производить интенсивное тепло после первоначальной детонации, опустошая большие площади".



Китайскую "водородную бомбу" "можно считать более похожей на напалм или термобарическое оружие, чем на ядерное оружие. Хотя это оружие не может нанести столь же быстрый удар, как обычные химические взрывчатые вещества, оно действует скорее как паяльная лампа, обеспечивая более медленное, более продолжительное и сверхмощное воздействие.



"Еще одним интересным побочным эффектом взрывчатого вещества является то, что оно не просто взрывается; оно действует как своего рода цепная тепловая реакция, которая длится до тех пор, пока есть топливо для ее поддержания", – пишет турецкий военный портал Interesting Engineering.



В Китае, по сути, испытали термобарический боеприпас объемного взрыва, который использует для образования газового облака и последующего взрыва неорганическое вещество в отличие от стоящих на вооружении многих стран мира термобарических боеприпасов, в которых используется, в частности, окись этилена.



Поскольку ударная волна при взрыве гидрата магния почти в полтора раза слабее, чем при взрыве тротила, то применение такой "водородной бомбы" имеет военный смысл, если комплексный эффект (ударная волна плюс термовоздействие) сравним или превосходит эффект обычных термобарических (или с тротиловой начинкой) боеприпасов.



Уместно отметить, что температура в эпицентре взрыва термобарического боеприпаса на основе органического горючего достигает 2000 градусов по Цельсию, что в два раза выше, чем зафиксированная при подрыве китайской водородной бомбы температура в 1000 градусов по Цельсию.



Эффект воздействия термобарического боеприпаса сравнивают с эффектом сверхмалого тактического ядерного оружия, причем без радиационного воздействия.



Китайские ученые считают, что считает, что неядерная "водородная бомба" может стать идеальным оружием для блокировки наступления противника, "делая пораженные зоны слишком горячими, чтобы занять их на некоторое время". Это оружие также может быть использовано для прожигания оборонительных сооружений или уничтожения объектов, таких как рои беспилотников. Это оружие имеет и другие потенциальные преимущества, помимо своих разрушительных возможностей. Так как оно не основано на ядерном оружии, например, его можно разрабатывать, не нарушая ядерных договоров".



В Китае придают серьезное значение применению гидрида магния в военных целях. В начале этого года в городе Юйлин провинции Шэньси был открыт завод по производству 140 тонн гидрида магния в год.



"10 января пилотный проект по производству 150 тонн гидрида магния в год завершил свой первый пробный запуск, обеспечив получение качественной продукции из одного вида исходного сырья.



В этом пилотном проекте используется новый метод синтеза "в одном реакторе" для твердотельных материалов для хранения водорода на основе магния, разработанный группой профессора ЧЭН Пина и профессора ЦАО Хуцзюня из Даляньского института химической физики (DICP) Китайской академии наук.



Пилотный проект гидрида магния фокусируется на исследовании и производстве материалов для хранения водорода на основе магния и высокоэффективных катализаторов гидрирования и дегидрирования. Он направлен на разработку и оптимизацию процесса производства высококачественных твердотельных материалов для хранения водорода на основе магния, а также оборудования и систем для твердотельного хранения водорода", – сообщается на сайте Китайской академии наук.



Завод по производству гидрида магния стал совместным проектом Юйлинского инновационного института чистой энергии и компании Dalian Funde Jinyu Clean Energy Co., Ltd.



Хватит ли годового задела в 140 тонн гидрида магния для производства достаточного для устрашения потенциальных противников Поднебесной числа "водородных бомб"?



11 сентября 2007 года в России было проведено испытание термобарической бомбы ОДАБ -9000, которая была сброшена с бомбардировщика Ту-160 и успешно взорвалась. Мощность взрыва 44 тонны тротилового эквивалента. Масса взрывчатки (окиси этилена) – 7 тонн.



Сравнение в части эффективности, да и себестоимости производства, явно не в пользу китайского чудо-оружия.



А зачем же того Китай построил мощный завод, если тратить дорогой гидрид магния на бомбы невыгодно?



На бомбу – большого смысла, возможно, нет, но гидрид магния может служить для хранения водородного топлива боевых кораблей и подводных лодок.



А резонансный взрыв "водородной бомбы" послужил неплохим пиаром и без того широких возможностей китайских вооруженных сил.