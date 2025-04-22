Кыргызстан. В Джети-Огузе на месте советского яблоневого сада посадили ореховую рощу

13:23 24.04.2025

В Джети-Огузе планируют заложить ореховую рощу на месте бывшего яблоневого сада



Turmush - В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области посадили орешины.



Об этом Turmush сообщил глава айыл окмоту Джети-Огуз Урмат Докоев.



По его словам, в советские времена на территории айыльного аймака Джети-Огуз был яблоневый сад, который занимал 13 гектаров. После за ним перестали ухаживать. А на днях на площади в 3,5 га земли посадили саженцы ореховых деревьев. Их завезли из села Орчун Кара-Кульджинского района.



Кроме того, посажены 200 саженцев карликовых яблоневых деревьев.



Через время вокруг планируют установку ограждения.



Посадка проводилась ашарным методом и для добровольцев приготовили жарму и плов.



