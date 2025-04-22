|Кыргызстан. В Джети-Огузе на месте советского яблоневого сада посадили ореховую рощу
13:23 24.04.2025
В Джети-Огузе планируют заложить ореховую рощу на месте бывшего яблоневого сада
Turmush - В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области посадили орешины.
Об этом Turmush сообщил глава айыл окмоту Джети-Огуз Урмат Докоев.
По его словам, в советские времена на территории айыльного аймака Джети-Огуз был яблоневый сад, который занимал 13 гектаров. После за ним перестали ухаживать. А на днях на площади в 3,5 га земли посадили саженцы ореховых деревьев. Их завезли из села Орчун Кара-Кульджинского района.
Кроме того, посажены 200 саженцев карликовых яблоневых деревьев.
Через время вокруг планируют установку ограждения.
Посадка проводилась ашарным методом и для добровольцев приготовили жарму и плов.