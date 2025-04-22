Казахстан за 19 долларов в день: как попасть в туристический топ самых дешевых стран мира - Ахмет Талапулы

14:52 24.04.2025

Казахстан за 19 долларов в день: как мы оказались в топе самых дешевых стран мира?



Казахстан занял второе место в рейтинге самых дешевых туристических направлений на 2025 год.



24 Апреля



Cвежий рейтинг от Visual Capitalist, составленный на основе данных с популярных туристических ресурсов вроде Budget Your Trip, Kayak.com, Booking.com и HelloSafe, предлагает довольно любопытную картину: Казахстан вошел в тройку самых дешевых для туризма стран в 2025 году, уступив только Лаосу, передает Caravan.kz.



Согласно расчетам аналитиков, средний дневной бюджет путешественника в нашей стране составит всего 19 долларов США. Это стоимость, включающая проживание, питание, транспорт и базовые экскурсионные расходы. В Лаосе, который занял первое место, этот показатель еще ниже - 15 долларов в день. А на третьей позиции - Руанда с дневным бюджетом в 21 доллар. В этом же списке оказались и другие страны бывшего СССР - Армения, Грузия, Молдова - что может указывать на общие экономические и инфраструктурные особенности региона.



И пока Казахстан уверенно входит в список доступных направлений, другая половина мира демонстрирует совсем иную динамику. Например, день отдыха на Барбадосе обойдется уже в 330 долларов, а в Антигуа и Барбуде - 310. Даже Мальдивы, которые многие считают синонимом роскошного отдыха, стоят чуть меньше - 267 долларов в сутки. В этот список дороговизны попали и Швейцария, США, ОАЭ, Багамы и даже относительно малоизвестные, но статусные направления, такие как Микронезия и Сан-Томе и Принсипи.



Возникает закономерный вопрос: почему в Казахстане так дешево отдыхать? На первый взгляд, можно подумать, что это плюс - туристу ведь важно не потратить лишнего. Но на деле эта доступность говорит, скорее, не о туристическом благополучии, а о скрытых проблемах в отрасли.



Во-первых, несмотря на огромный природный потенциал - от горных пейзажей Медео и до пустынь Мангистау и озер Сарыарки, - туристическая инфраструктура страны, надо признать, развита слабо. Качественных гостиниц за пределами Алматы, Астаны и крупных курортных зон не так уж и много, транспорт между регионами не всегда удобен, а сервис, особенно в глубинке, зачастую отстает от ожиданий иностранного туриста.



Во-вторых, Казахстан пока не входит в число "мейнстримных" направлений, как Турция, Таиланд или Египет. Это сдерживает рост цен, но и тормозит развитие индустрии. Страна остается экзотикой на карте мира - интересной, но малознакомой. Иностранцы, которым не чужд дух приключений, с радостью едут изучать наши просторы, но о массовом турпотоке говорить пока не приходится.



Кроме того, курс национальной валюты и общий уровень цен остаются низкими. Это делает Казахстан доступным для иностранцев, но внутреннему турбизнесу трудно зарабатывать на таких расценках. В итоге турист платит немного, но и получает соответствующий сервис, а предприниматели не всегда могут позволить себе инвестиции в развитие.



Тем не менее такой рейтинг - это и вызов, и возможность. С одной стороны, он подчеркивает, что Казахстан может быть интересен и доступен миру. С другой - напоминает, что дешевая в плане туризма страна - это не всегда хорошая новость. Чтобы не остаться "страной эконом-варианта", нужно вкладываться в имидж, удобство и качество. Ведь потенциал у нас колоссальный: уникальные природные зоны, богатая культура, древние города, степные легенды и гостеприимство, которое не требует маркетинга.



А пока Казахстан - это страна, где за 19 долларов можно увидеть звезды над Чарынским каньоном, встретить рассвет в юрте, побывать на озере Каинды и еще многое-многое другое. А это, согласитесь, не такая уж плохая сделка.



Автор: Ахмет Талапулы